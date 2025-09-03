Seleção deixa Granja Comary e chega ao Rio para encarar o Chile
A Seleção Brasileira deixou a Granja Comary, em Teresópolis, na noite desta quarta-feira (3) e desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Chile nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A delegação dormirá na capital carioca antes do confronto, finalizando a concentração para o duelo.
Antes do embarque, o técnico Carlo Ancelotti comandou a última atividade em Teresópolis. O italiano confirmou que a equipe entrará em campo com quatro atacantes, repetindo o estilo ofensivo que vem testando desde a última Data Fifa.
Assim, a provável escalação tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, João Pedro, Raphinha e Gabriel Martinelli.Já garantido na Copa do Mundo, o Brasil ocupa a terceira posição da tabela, com 25 pontos ? mesma pontuação do vice-líder Equador. O duelo contra os chilenos pode marcar a última apresentação da Seleção em solo nacional antes da Copa. A venda de ingressos segue forte e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas, com expectativa de público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.
O Chile, por outro lado, vive situação oposta. A equipe é a lanterna das Eliminatórias, com apenas dez pontos, sem chances de classificação. São quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate.