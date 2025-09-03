PVC : Se não criar bom ambiente, Sampaoli terá trabalho curto no Galo

O ambiente de trabalho será decisivo para o sucesso de Jorge Sampaoli no Atlético-MG, alerta o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.
Segundo PVC, a postura do treinador pode comprometer seu trabalho no retorno ao Galo.
Ele não fala 'bom dia' pra ninguém. Ele vai falando e já sai trabalhando. Às vezes, você vira e fala pra ele 'bom dia', e ele responde alguma coisa e sai pra trabalhar. Esse é o Jorge Sampaoli.
O Júnior Alonso diz que as pessoas não vão trabalhar para ouvir 'bom dia', mas depende -- você precisa criar um ambiente de trabalho que seja minimamente favorável. O Sampaoli é um grande técnico, mas se você não criar um bom ambiente, a chance de o trabalho ser mais curto é maior.
PVC
Acertado com o Galo, Sampaoli chegou hoje a Belo Horizonte para assinar com o clube até 2027. Em sua primeira passagem pelo Atlético, ele foi campeão mineiro em 2020.
