Scaloni chora e prevê 'partida emotiva' em possível despedida de Messi na Argentina

Lionel Messi já anunciou adeus da seleção e voltou atrás, disse que poderia não disputar nova Copa do Mundo em 2026 e agora indica que seu último jogo com a camisa da Argentina em solo nacional será amanhã, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias. Sem segurar o choro, o técnico Lionel Scaloni afirmou que será uma partida "especial e emotiva" e admitiu uma tentativa em mudar o astro de ideia.

"Amanhã [quinta-feira] será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será", afirmou Scaloni.

"É um prazer [trabalhar com ele] por tudo o que Messi gera quando se junta a nós, como atleta e pessoa. Algo que não sei se veremos mais e para entender, precisa estar aqui. Hoje ele está e temos de desfrutar", disse o técnico, em momento que o choro dominou a sala de entrevistas por conta da emoção de um jornalista.

Porque un periodista se emocionó en la rueda de prensa de Lionel Scaloni, el DT se dio cuenta y recibió un hermoso mensaje: "Me diste la alegría más grande de mi vida". pic.twitter.com/gVYuG3nk2A -- Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 3, 2025

Depois de algumas caretas e de enxugar o olho, o técnico prosseguiu. "Se ele decidir que é o último [jogo], buscaremos arrumar outra pessoa para substituí-lo [na função de astro da Argentina]. Ele encontrará tempo [para descansar], porque merece. É um prazer, só isso."

Apesar do clima festivo por Messi, Scaloni pregou enorme respeito ao adversário. "O rival de amanhã é muito difícil, está perto de poder se classificar à Copa do Mundo e isso para eles seria histórico", advertiu, admitindo que jovens como Mastantuono podem ganhar chance. "Estamos em condições de poder dar rodagem a alguns meninos novos."