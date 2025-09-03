Topo

São Paulo encaminha empréstimo de lateral-esquerdo para clube do Chipre

Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

03/09/2025 12h11

O São Paulo encaminhou o empréstimo do lateral-esquerdo Patryck para o Pafos, do Chipre.

O que aconteceu

O Tricolor havia rejeitado uma investida ontem, mas viu a proposta dobrar e decidiu aceitar. Patryck também despertava o interesse de um clube árabe.

A equipe do Chipre vai pagar 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos. A proposta anterior era de 100 mil euros e compra fixada em menos de 1,5 milhão de euros.

O empréstimo está acertado, restando apenas assinatura para ser oficializado.

Vale lembrar que a transferência é possível porque a janela do Chipre fica aberta até 9 de setembro. O país é um dos mercados que a janela fecha depois, não no dia 1º como a maioria da Europa ou no dia 2 como no Brasil.

