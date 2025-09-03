Topo

Esporte

São Paulo: caso Marcos Leonardo irrita torcida e gera ironia de rivais

03/09/2025 09h12

O São Paulo fracassou na missão de trazer um reforço de peso para a sequência da temporada 2025. O clube não conseguiu viabilizar a chegada de Marcos Leonardo. A negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, se arrastou até o fim da noite desta terça-feira, pouco antes do encerramento da janela de transferências, e gerou forte irritação nos torcedores.

Torcida expressa frustração nas redes

Nas redes sociais, muitos são-paulinos criticaram a diretoria.
"Fui dormir com o Marcos Leonardo e acordei com o Rigoni, tristeza profunda", lamentou uma torcedora.

Outro torcedor refletiu sobre a situação: "Analisando friamente essa novela do Marcos Leonardo... fomos bem ingênuos em acreditar que um clube liberaria o jogador de graça e ainda bancando o salário".

Críticas à diretoria

Para completar, o sucesso de adversários também traz incômodo à torcida do São Paulo. "O mais triste não é perder Marcos Leonardo, mas sim ver rival, que é muito menor, investir 700MM (milhões de reais) em reforços e seguir dando superávit, enquanto essa turma que está aí há duas décadas dá déficit atrás de déficit, vende a base e contrata refugo", criticou outro internauta.

Ironias de adversários aumentam a pressão

Para piorar a situação, rivais aproveitaram o fracasso do São Paulo na negociação. "Se o seu dia não começou bem, imagina o do são-paulino que comprou a camisa do Marcos Leonardo e fez música pra ele", ironizou um internauta. "A inocência da torcida do São Paulo é um negócio até bonito, numa boa", completou outro torcedor.

Números do atacante

Marcos Leonardo apresenta um grande desempenho desde que chegou ao Al-Hilal:

  • 43 jogos

  • 29 gols

  • 3 assistências.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Pai de Bortoleto diz que Bernie foi ?fundamental? para piloto ser da Sauber

Sem contrato! Brasileiro vence, mas não convence e passa em branco no Contender Series

Clube italiano anuncia a contratação por empréstimo de Lorran, do Flamengo

Alcaraz e Djokovic farão semi do Aberto dos EUA marcada por rivalidade geracional

Inter confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan; Palmeiras irá receber valor

Ancelotti evita polêmica com Neymar e explica opção por não convocá-lo

Espanha chega à Bulgária para confronto histórico pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Corinthians quer pelo menos R$ 60 milhões por ano para negociar naming rights da arena

Japão vence Holanda de virada e avança à semifinal do Mundial de vôlei feminino

São Paulo: caso Marcos Leonardo irrita torcida e gera ironia de rivais

Ferrari usa pintura especial em homenagem ao primeiro título de Lauda no GP de Monza