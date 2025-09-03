Topo

Santos x São Paulo pelo Paulistão feminino: onde assistir ao vivo e informações

03/09/2025 08h00

Nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino, Santos e São Paulo se enfrentam às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

Onde assistir Santos x São Paulo?

TV Fechada: SporTV

Streaming: Globoplay

Foto: Divulgação / Gazeta Esportiva

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Data: 03 de setembro de 2025 (Quarta)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Welber Venâncio da Silva

VAR: Renato de Carlos

