Santos x São Paulo pelo Paulistão feminino: onde assistir ao vivo e informações
Nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino, Santos e São Paulo se enfrentam às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.Onde assistir Santos x São Paulo?
TV Fechada: SporTV
Streaming: Globoplay
Foto: Divulgação / Gazeta Esportiva
FICHA TÉCNICA
SANTOS X SÃO PAULO
Local: Vila Belmiro, em Santos-SP
Data: 03 de setembro de 2025 (Quarta)
Horário: 20h (de Brasília)
Árbitro: Daiane Muniz
Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Welber Venâncio da Silva
VAR: Renato de Carlos