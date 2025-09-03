Paulistão Feminino: Santos busca empate heroico contra o São Paulo no fim

O Santos buscou um empate heroico contra o São Paulo por 2 a 2, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 8ª rodada do Paulistão Feminino.

Serrana e Isa fizeram os gols do São Paulo. Ana Alice e Laryh buscaram o empate para o Santos já na marca dos acréscimos do segundo tempo.

O jogo começou com 30 minutos de atraso. Antes previsto para 20h, o duelo foi adiado porque o ônibus do São Paulo atrasou na chegada à Vila Belmiro.

O São Paulo chegou aos 13 pontos e é o terceiro colocado do Paulistão Feminino. Com nove, o Santos é o quinto.

As duas equipes voltam a campo no Paulistão daqui a pouco mais de duas semanas. No dia 20, o Santos visita o Corinthians, às 11h (de Brasília). Na manhã seguinte, o São Paulo recebe o Bragantino no mesmo horário.

O São Paulo ainda joga antes. No dia 17 de setembro, a equipe recebe o Flamengo, às 18h, pelo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do São Paulo. A equipe visitante pressionou o Santos desde os primeiros minutos e acertou a trave logo no início: Serrana bateu de longe e viu a bola explodir no trinco entre a trave esquerda e o travessão da goleira Karen. A pressão deu resultado aos 22, quando Kaká cruzou de longe, e Serrana apareceu no meio da defesa para desviar de cabeça e mandar no canto esquerdo baixo. Mesmo em desvantagem, as Sereias pouco assustaram do outro lado.

O Santos conseguiu o empate na marra. A equipe da casa até acertou o travessão no começo do segundo, quando Suzane Pires encobriu Carlinha, mas viu ela bater no poste. O São Paulo pareceu dar o golpe fatal pouco depois: aos nove minutos, Aline invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. Karen até espalmou, mas a bola bateu na defesa e sobrou para Isa, sozinha, empurrar para as redes. As Sereias da Vila conseguiram descontar em um cruzamento completado por Ana Alice, aos 44, e chegaram o empate aos 47, após Laryh tocar na saída da goleira.