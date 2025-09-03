Santos recebe propostas de até R$ 76 milhões, mas segura lateral

O Santos recusou propostas de até 12 milhões de euros (R$ 76 mi) pelo lateral-esquerdo Souza.

O UOL apurou que o Peixe só iniciaria uma negociação por ofertas a partir de 15 milhões de euros (R$ 95 mi). A intenção é manter o atleta de 19 anos.

O clube europeu da proposta de R$ 76 mi não foi revelado. Já o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, sinalizou com 8 milhões de euros (R$ 50 mi).

Outro lateral procurado por clubes europeus nesta janela foi JP Chermont. O Santos recusou uma oferta de 3 milhões de euros (R$ 19 mi) do Porto (POR) pelo ala destro de 19 anos.