Santos lidera crescimento nas redes sociais em agosto, e São Paulo volta ao top 5

Santos, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e São Paulo foram os clubes que mais cresceram nas redes sociais em agosto. Juntos, eles somaram cerca de 1,4 milhão de inscritos. Os dados são do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros do IBOPE Repucom.

O Santos liderou o crescimento entre os times brasileiros, com um acréscimo de 420 mil novas inscrições em suas redes sociais. O Peixe também encabeçou os ganhos no TikTok (200 mil novos inscritos) e no Facebook (100 mil). No Instagram, o clube arrecadou 101 mil novos seguidores.

Em 2025, o Santos conquistou mais de 11,5 milhões de novas inscrições, um volume que supera o total de seguidores de 42 dos 50 clubes do Ranking Digital.

O Flamengo acumulou cerca de 385 mil novas adesões no combinado de suas mídias digitais. O Rubro-Negro liderou os ganhos no Instagram, com 220 mil novos inscritos, e no YouTube, com 50 mil. Já no TikTok, o clube conquistou 100 mil novos seguidores. Com esse desempenho, os cariocas alcançaram a marca inédita de 64 milhões de inscrições no total de suas redes sociais.

O Corinthians obteve o terceiro maior resultado do mês com 307 mil novos inscritos. O Instagram (189 mil novos seguidores) e o TikTok (100 mil) foram responsáveis por 94% das novas inscrições do Timão.

O Atlético-MG garantiu o quarto maior resultado ao somar 145 mil novas adesões, o maior crescimento mensal do clube desde novembro de 2024. O destaque do Galo foi no TikTok, com 100 mil novos inscritos.

O São Paulo, por sua vez, voltou ao top 5 após sete meses. O Tricolor somou cerca de 135 mil novas inscrições, com destaque para o TikTok, que registrou 100 mil novos inscritos, representando 74% do total. Esses resultados ajudaram o clube a alcançar a marca de 23 milhões de inscrições no total de suas redes sociais.

?? Lembram da participação do Rigoni no Santo Papo do Calleri? Está chegando a hora do reencontro dos amigos! ? Assista ao podcast completo > https://t.co/ThYOTz2PHQ#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/4iqna14CQO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 3, 2025

Os principais destaques

Santos liderou os ganhos em agosto e acumulou 420 mil novas inscrições no total;

Flamengo somou 385 mil novas inscrições e atingiu a marca inédita de 64 milhões;

Corinthians conquistou o terceiro maior resultado ao somar 307 mil novos inscritos;

Atlético-MG registrou seu maior ganho de 2025 com 145 mil novas adesões;

São Paulo retornou ao top 5 após 7 meses e alcança 23 milhões de inscrições;

Grêmio chegou a 1 milhão no YouTube e se torna o maior clube fora do eixo Rio-São Paulo na plataforma;

Santa Cruz e Mirassol registraram seus maiores resultados no ranking geral dos clubes BR.

Ranking completo

Foto: Divulgação/IBOPE Repucom