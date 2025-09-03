Santos é goleado pelo Bragantino no Brasileirão sub-17
O Santos não teve uma tarde fácil nesta quarta-feira. O Peixe foi goleado pelo RB Bragantino por 4 a 0, no Centro de Performance e Desenvolvimento, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Guilherme, Caique, Paulinho e Luis Gustavo.
Com a vitória, o Bragantino ultrapassou o próprio Santos e entrou provisoriamente na zona de classificação do Brasileirão sub-17. Agora, o Massa Bruta tem 30 pontos contra 28 do Peixe. Ambos possuem 17 partidas na competição.
O próximo compromisso do Santos na categoria é neste sábado, quando pega o Sfera Soccer, às 11h (de Brasília), pelo Paulistão sub-17. No mesmo dia e horário, o Bragantino enfrenta o I9 FC, também pelo Estadual.Os gols do jogo
O Bragantino abriu o placar aos sete minutos de jogo. Após uma saída de bola errada do Santos, Guilherme aproveitou e fez o primeiro do Massa Bruta. Alguns minutos depois, aos 15, o Massa Bruta ampliou. Após um cabeceio no travessão, a bola sobrou para Caique, que no rebote, fez o segundo do Bragantino.
No segundo tempo, o Bragantino fez o terceiro aos 11 minutos. Depois de uma grande jogada coletiva, Paulinho recebeu no meio da área e, sem dificuldades, marcou contra o Santos. Por fim, em um belo contra-ataque, Luiz Gustavo saiu cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Foi o quarto do Massa Bruta.