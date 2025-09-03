Santos arranca empate heroico do São Paulo pelo Paulista feminino

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, o Santos recebeu o São Paulo na Vila Belmiro e arrancou um empate por 2 a 2. Duda Serrana e Isa Guimarães balançaram as redes para o Tricolor, enquanto Ana Alice e Laryh igualaram para o Peixe.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação, mas desperdiçou uma grande chance de subir na tabela. Caso vencesse, passaria a Ferroviária e assumiria a vice-liderança da competição. Do outro lado, o Santos alcançou nove unidades, na quinta posição.

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta, à 18h (de Brasília), quando recebe o Flamengo, pela quarta rodada da Copa do Brasil. No dia 20, pela nona rodada do Paulistão, o Santos visita o Corinthians.

COMEMORA, TRICOLOR!

O São Paulo marca o primeiro gol e fica na vantagem na Vila Belmiro!#PaulistãoFemininoSicredi #SuperclássicoSicredi

?Fernanda Luz/Ag. Paulistão pic.twitter.com/51mYp2Yx0m ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) September 4, 2025

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Anny cruzou da esquerda e Duda Serrana cabeceou no canto para abrir o placar para o São Paulo.

No segundo tempo, aos 9 minutos, Aline finalizou após jogada pela esquerda e a bola sobrou para Isa Guimarães, que completou para o gol e aumentou a vantagem do São Paulo.