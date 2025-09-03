'Sampaoli precisa do Galo tanto quanto o Galo precisa dele', diz Milly

A contratação de Jorge Sampaoli pelo Atlético Mineiro envolve alto risco, segundo a colunista Milly Lacombe no UOL News. Para ela, o treinador argentino chega pressionado e precisa do sucesso tanto quanto o próprio clube.

Sampaoli retorna ao Galo após quatro anos, agora com contrato até 2027, em meio a críticas à SAF atleticana e dúvidas sobre sua comissão técnica, marcada por episódios de indisciplina e uma multa rescisória elevada.

Que decisão arriscada! [...] O Sampaoli não é o cara conhecido como alguém que não seja um encrenqueiro. Ele é um bom treinador, um pouco maluco, mas, até por isso, quando dá certo, dá muito certo. Mas faz tempo que não dá certo. Ele precisa do Galo tanto quanto o Galo precisa dele hoje.

Milly Lacombe

