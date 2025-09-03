Ryan, Arroyo e Kauã são apresentados como novos reforços do Cruzeiro

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro apresentou oficialmente os três novos reforços do clube. Anunciados no último dia da janela de transferências, Ryan Guilherme, Keny Arroyo e Kauã Moraes vestirão as camisas 20, 99 e 2 do Cabuloso, respectivamente.

Keny Arroyo 9??9??

Ryan Guilherme

O volante Ryan, de 22 anos, assinou contrato com o Cruzeiro válido até o final de 2029. Durante sua apresentação, o jogador ressaltou o estilo de jogo adotado por Leonardo Jardim e amenizou a concorrência com outros meio-campistas do elenco.

"Respeito todos os atletas que estão no meio-campo, são excelentes jogadores. Não à toa que o Cruzeiro está onde está, pelos jogadores que tem. Então, venho para conquistar meu espaço e não há outro lugar que não seja nos treinamentos. Quero treinar bem e mostrar para o treinador que estou pronto", disse Ryan.

Keny Arroyo

O atacante equatoriano Arroyo chegou ao Cabuloso também com vínculo de longo prazo, válido até o final de 2029. O jogador comentou sobre o desejo de chegar à seleção equatoriana e revelou as motivações que o fizeram escolher migrar para o futebol brasileiro.

"Agora vim ao Cruzeiro dar o melhor de mim, fazer gols e dar assistências, porque estar na seleção é o que todo jogador sonha, sobretudo, jogar um Mundial. Vou me dedicar e demonstrar muito esforço para poder voltar à seleção", disse o jogador.

"Vim ao Brasil porque gosto do campeonato e meus ídolos são daqui: Neymar e Vinícius Jr.", completou.

Kauã Moraes

Vindo do Athletico-PR, Kauã preferiu não aprofundar nos detalhes da negociação com o antigo clube e revelou que se inspira nos laterais do Cruzeiro, Willian e Fagner, com os quais disputará posição durante sua passagem.

"Willian e Fagner são jogadores de características diferentes e com certeza vou aprender com eles. O Fagner é um grande marcador e me inspiro muito nele. O Willian atua muito bem ofensivamente, assim como eu. Então vou pegando um pouco de cada para me adaptar", disse.

Além disso, tranquilizou o torcedor cruzeirense quanto à sua recente lesão. "Estou bem, na parte final de transição. A lesão não foi nada preocupante e estou bem", garantiu.