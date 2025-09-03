Romário do MMA? Caio Borralho compara Carlos Prates à lenda do futebol
Conhecido por seu estilo pouco convencional fora do octógono, Carlos Prates voltou aos holofotes após um nocaute brutal sobre Geoff Neal no UFC 319. Mas foi seu companheiro de equipe na 'Fighting Nerds', Caio Borralho, quem chamou atenção ao traçar uma comparação inusitada: para ele, o 'Pesadelo' é o 'Romário do MMA'.
A declaração surgiu durante entrevista ao site 'Stake.com', na qual Borralho comentou os hábitos do colega, que já revelou fumar cigarro regularmente - comportamento considerado incomum entre atletas de alto rendimento. Ainda assim, o peso-médio (84 kg) vê autenticidade e consistência no estilo de vida do amigo.
"O Brasil já teve um jogador de futebol chamado Romário, que era conhecido por farrear, mas quando entrava em campo, era genial. Acho que o Carlos é o Romário do MMA, e as pessoas se identificam com isso", declarou.
Críticas
Apesar das constantes críticas que Prates recebe por seu hábito, o companheiro de treinos defendeu sua postura, destacando que ele se mantém fiel aos próprios princípios e, mais importante, entrega resultados dentro do cage. Para Borralho, o principal diferencial é a capacidade física impressionante que o meio-médio (77 kg) demonstra nos treinos.
"Acho que ele é verdadeiro consigo mesmo. Muitos atletas que fumam se sentem culpados, e essa culpa baixa a energia e atrapalha o desempenho. Claro que não é o melhor exemplo para a nova geração, mas ele é fiel a si mesmo. E o cara não cansa! Faz cinco, seis, sete rounds e não se desgasta. Todo mundo consegue ser como o Carlos? Não. Mas ele consegue", avaliou o lutador.
Enquanto o 'Romário do MMA' segue ganhando espaço na categoria até 77 kg, após se recuperar da derrota para Ian Machado Garry, Borralho também vive momento decisivo na carreira. Neste sábado (6), ele mede forças com Nassourdine Imavov no UFC Paris, em confronto que pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos médios.
