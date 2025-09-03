Topo

Rodrygo e Endrick são inscritos na Champions pelo Real, mas têm dura concorrência por vaga

Madri

03/09/2025 14h44

O técnico Xabi Alonso prometeu dar mais chances aos atacantes Rodrygo e Endrick na nova temporada do Real Madrid e inscreveu os brasileiros na Champions League. Agora, a dupla busca espaço para convencer Carlo Ancelotti que pode voltar à seleção brasileira. A concorrência, contudo, é grande, com oito peças para o setor ofensivo.

Rodrygo ficou muito perto de ser negociado, com sondagens de clubes ingleses, casos de Liverpool e Manchester City, mas acabou convencido de permanecer. O encerramento na janela de transferências dá tranquilidade ao jogador - recentemente reclamou de ser substituído por Vinícius Júnior um jogo após não sair da reserva.

Endrick está em fase final de recuperação de lesão muscular e também ganhou voto de confiança de Alonso após cair no esquecimento quando era comandado justamente por Ancelotti. Ele chegou a cair para última opção no setor ofensivo, mas jamais desistiu de buscar seu espaço no clube.

A expectativa da dupla é que Xabi Alonso opte por usar três nomes na frente. Desta maneira, teriam mais oportunidades para formar trio com os intocáveis Vini Júnior e Mbappé.

A lista do Real Madrid entregue à Uefa conta com oito atacantes, sendo sete em condições de jogar. Além do trio brasileiro e do francês, o argentino recém-contratado Mastantuono chega sob enorme expectativa, Gonzalo se destacou no Mundial de Clubes dos Estados Unidos e o marroquino Brahim Díaz é um reserva de luxo, sempre entrando nos jogos. Apenas o jovem Daniel Yañez, espanhol de 18 anos, não deve ganhar oportunidade.

O Real Madrid estreia na fase de Liga diante do Olympique de Marselha, dia 16 de setembro, no Santiago Bernabéu. Buscando vaga direta ente os oito melhores na fase com 36 equipes, os merengues ainda terão compromissos caseiros com Manchester City, Juventus e Monaco. As visitas são contra Liverpool, Benfica, Olympiacos e Kairat Almaty.

