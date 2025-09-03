Richarlison celebra marca de 50 jogos pelo Brasil: "Honra que não cabe no peito"

O atacante Richarlison alcançou a marca de 50 jogos com a camisa da Seleção Brasileira e recebeu uma homenagem da CBF no treino da última terça-feira, na Granja Comary. O jogador do Tottenham celebrou a conquista nas redes sociais.

"50 jogos com ela! Quem diria que o moleque lá de Nova Venécia vestiria essa camisa e chegaria a essa marca? 50 jogos, 20 gols e ainda muita história a ser feita. A que terei mais orgulho de contar pro meu filho. É uma honra e um amor que não cabem no peito", escreveu o atleta, em publicação no Instagram.

Richarlison completou 50 aparições pelo Brasil no triunfo sobre o Paraguai, em 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O atacante, conhecido como Pombo, estreou no dia 7 de setembro de 2018, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Com a Amarelinha, Richarlison soma 20 gols, sendo três deles na Copa do Mundo de 2022, em que foi titular em quatro dos cinco jogos da Seleção. O atacante foi o responsável pelos primeiros dois gols do Brasil neste Mundial. Na vitória sobre a Sérvia, por 2 a 0, ele deu o triunfo ao time com direito a um golaço de voleio.

Neste momento, Richarlison se prepara para os últimos compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção encerra as atividades para o duelo contra o Chile nesta quarta-feira.

O embate com os chilenos está marcado para esta quinta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Na sequência, os comandos de Carlo Ancelotti visitam a Bolívia, na terça-feira, às 20h30, em El Alto.