Quarteto do São Paulo faz atividades no gramado e avança em recuperação

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (3), no SuperCT, e iniciou o período de treinos durante a pausa para a Data Fifa. O Tricolor volta a campo no dia 14, às 17h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as novidades, quatro atletas em recuperação de lesão foram ao gramado para atividades com a fisioterapia: os volantes Marcos Antonio e Hugo, o meia Oscar e o atacante Calleri. Já Arboleda, em fase final de transição, participou de parte do treino com bola antes de realizar exercícios individualizados.

O volante Luiz Gustavo, em recuperação de tromboembolismo pulmonar, seguiu a mesma rotina. Enquanto isso, Lucas, André Silva e Ryan Francisco permaneceram no REFFIS Plus.

As atividades começaram sob a supervisão da preparação física, que comandou exercícios de core no gramado. Em seguida, Hernán Crespo e sua comissão técnica lideraram um trabalho de fundamentos técnicos e um jogo em espaço reduzido.

Além das ausências por lesão, o São Paulo não contou com Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e Tapia (Chile), convocados por suas seleções para as Eliminatórias.

O atacante Emiliano Rigoni, de 32 anos, que assinou contrato até o fim de 2025, com metas para renovação automática até 2026, não particopou desta atividade com o grupo. O argentino, que viveu seu melhor momento no Brasil sob o comando de Crespo, chega após passagem pelo León, do México, e ainda não treinou com o elenco.

Com 32 pontos e ocupando a sétima colocação no Brasileirão, o São Paulo tenta aproveitar a pausa para recuperar peças importantes e reforçar seu ataque, que sofre com baixas. A expectativa é que Rigoni tenha espaço imediato na rotação ofensiva, sobretudo diante das baixas no setor.

O Tricolor volta a treinar na manhã desta quinta-feira (4), novamente no SuperCT.