Quais são as 10 melhores seleções do mundo, segundo o ranking da Fifa

Quem manda no futebol mundial? O ranking da Fifa responde essa pergunta ao avaliar o desempenho das seleções em jogos oficiais, amistosos e grandes competições, transformando em pontos o desempenho de cada time dentro de campo. Veja quais são as dez melhores seleções do mundo atualmente:

Em décimo lugar aparece a Croácia. Vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção soma duas vitórias nas Eliminatórias da Europa para a Copa de 2026, ocupando a vice-liderança do Grupo L.

Na nona posição está a Alemanha, tetracampeã mundial e semifinalista da Nations League, eliminada pela França. A equipe inicia na quinta-feira sua caminhada nas Eliminatórias contra a Eslováquia, no Grupo A.

A Bélgica, que chegou a liderar o ranking em 2018 após levar o bronze no Mundial, ocupa o oitavo lugar. Nas Eliminatórias, soma uma vitória e um empate, ficando na terceira colocação do Grupo J.

Em sétimo vem a Holanda, vice-líder do Grupo G. Logo acima, em sexto, aparece Portugal, que venceu a Nations League pela segunda vez, superando a Espanha na final.

O Brasil ocupa a quinta colocação. Pentacampeã mundial, a seleção já garantiu vaga para a Copa de 2026 sob o comando de Carlo Ancelotti. O último título conquistado foi a Copa América de 2019.

Na quarta posição está a Inglaterra, que vive o maior jejum entre as potências: desde a conquista da Copa do Mundo de 1966 não levanta um troféu. Chegou às finais das Eurocopas de 2020 e 2024, mas perdeu para a França na edição mais recente, ficando com o vice-campeonato pela segunda vez consecutiva.

A França aparece em terceiro lugar, após receber o bronze nesta edição da Nations League. Bicampeã mundial e vencedora da competição continental em 2020/21, a seleção também acumula dois títulos da Taça das Confederações. Em segundo está a Espanha, tetracampeã europeia e finalista da última Nations League, na qual perdeu para Portugal.

No topo, firme, segue a Argentina. Atual campeã mundial, venceu quatro títulos consecutivos: Copa América 2021, Finalíssima e Copa do Mundo de 2022, além da Copa América de 2024. Também já está garantida no Mundial de 2026 e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas.

Veja o ranking da Fifa com as 10 melhores seleções do mundo:

1º - Argentina - 1885.36 pontos

2º - Espanha - 1867.09 pontos

3º - França - 1862.03 pontos

4º - Inglaterra - 1813.34 pontos

5º - Brasil - 1777.69 pontos

6º - Portugal - 1770.53 pontos

7º - Holanda - 1758.18 pontos

8º - Bélgica - 1736.38 pontos

9º - Alemanha - 1716.98 pontos

10º - Croácia - 1707.51 pontos