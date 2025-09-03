Primo de Khabib contesta soberania de Topuria nos pesos-leves: "Meu cartel é melhor"

Uma das maiores estrelas da atualidade no MMA, Ilia Topuria atualmente ocupa o posto de campeão peso-leve (70 kg) do UFC. Mas o fato de estar sob posse do cinturão da principal liga do mundo não necessariamente o torna o melhor lutador do planeta em atividade nesta faixa de peso. Ao menos é desta maneira que Usman Nurmagomedov enxerga a situação. Primo de Khabib e campeão até 70 kg da PFL, o atleta russo questionou o prestígio que 'El Matador' recebe em sua nova categoria.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Usman citou, sobretudo, a pouca bagagem de Topuria competindo com 70 kg para respaldar seu ponto. Vale ressaltar que o georgiano radicado na Espanha fez a maior parte de sua carreira como peso-pena (66 kg), onde também se consagrou no Ultimate e, recentemente, migrou para os pesos-leves. Invicto no MMA, assim como Ilia, o primo de Khabib garantiu que é dono de um cartel superior ao do astro do UFC.

"Qual é, como o Ilia Topuria pode ser o peso-leve número 1 do mundo? Ele não pode ser. Ele fez somente uma luta (até 70 kg). Eu tenho 19 lutas no peso-leve. Eu venci ex-campeões, derrotei campeões. Acredito que meu cartel é melhor que o dele. Quantas lutas ele tem? 14? Eu tenho 14 interrupções (nocaute e finalizações) na minha carreira", alfinetou o membro do clã Nurmagomedov.

Teste duro pela frente

Enquanto Topuria ainda aguarda a definição de seu próximo adversário no UFC, que tende a sair do trio formado por Justin Gaethje, Paddy Pimblett e Arman Tsarukyan, Usman faz os ajustes finais para mais uma defesa de título na PFL. Após superar Paul Hughes via decisão majoritária em um confronto bastante equilibrado em janeiro deste ano, o primo de Khabib terá um novo 'teste de fogo' pela frente, com uma revanche contra o rival irlandês agendada para o dia 3 de outubro, em Dubai (EAU).

