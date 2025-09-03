Portuguesa anuncia renovação com Freire, artilheiro do sub-20

Nesta quarta-feira, através de um comunicado oficial, a Portuguesa SAF anunciou que renovou o contrato de Kauã Freire, atacante destaque da categoria sub-20 da Lusa. O novo vínculo da Lusa com o atleta é válido até o fim de janeiro de 2027.

No momento, Freire é o artilheiro da equipe no Paulistão da categoria, com oito gols e uma assistência em 13 partidas disputadas. Tais números, inclusive, fizeram com que o jogador fosse integrado ao elenco profissional durante a disputa da Série D.

Lusa acerta a renovação de artilheiro do time Sub-20 A Portuguesa SAF informa que acertou a renovação contratual do atacante Kauã Freire, um dos destaques dos Crias da Lusa nesta temporada. O novo vínculo é válido até o final de janeiro de 2027. Freire é o artilheiro da Lusa na... pic.twitter.com/GbfluhEGsk ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) September 3, 2025

Eliminada pelo Mixto na segunda fase da competição, a Portuguesa deu adeus à atual temporada e só volta a campo em 2026, para a disputa do Campeonato Paulista e novamente da Série D. O plano da gestão atual previa o acesso à Série C em 2025, com retorno à elite nacional (Série A) até 2029.

"O Freire é um jogador que rapidamente entendeu a nossa filosofia e está rendendo muito bem. Vem se destacando no Paulista Sub-20 e chegou a ter oportunidade de ser relacionado pela equipe principal. É um atleta que vemos com bons olhos e acreditamos no potencial", declarou Sérgio Guerrero, diretor do futebol de base.

Outro jogador formado na base também acertou sua permanência nesta semana. O volante Rômulo, que já teve a oportunidade de atuar pelo elenco principal no Campeonato Brasileiro, estendeu seu vínculo e seguirá no clube até janeiro de 2027.