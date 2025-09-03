Por que Willian Arão não joga no Santos? Lucas Musetti explica

A falta de transparência do Santos sobre a situação de Willian Arão é um problema para os torcedores e para o próprio clube, afirmou Lucas Musetti, na Live do Clube.

O volante está afastado desde julho por conta de um edema na panturrilha, segue sem previsão clara de retorno. Hoje, em entrevista coletiva, o dirigente Alexandre Mattos falou da situação de Arão e disse que ele deve voltar contra o Atlético-MG (14 de setembro) ou contra o São Paulo (21 de setembro).

Esse é um ponto positivo [da entrevista do Mattos] porque o Willian Arão virou uma caixa de Pandora no clube. A gente tá pedindo explicações do Santos há muito tempo porque o Santos fala, ele tá tratando de um edema na panturrilha. Sendo que o edema na panturrilha se trata em 5, 7 dias e o Arão está fora há quanto tempo? [Desde 16 de julho].

O Arão ficou incomodado, sim, no Departamento de Saúde do Santos. Contratou o fisioterapeuta particular. Queria que o treino fosse feito pelo fisioterapeuta particular. O Mattos precisou intervir. Então teve um bastidor complicado. Então, por tudo isso, o Santos tinha que falar: 'Olha, o Arão está com isso, volta tal dia.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo