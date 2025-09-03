Perto do fim? Ex-campeã do UFC expõe indecisão sobre aposentadoria

Ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Miesha Tate ainda não sabe se dará prosseguimento na sua carreira no MMA. Aos 39 anos de idade recém-completados e vivendo sua pior fase em termos de resultados, o que afasta qualquer aspiração a lutar novamente por títulos, a veterana cogita pendurar as luvas, mesmo com uma luta restante no seu atual vínculo com o Ultimate.

A informação foi compartilhada pela própria 'Cupcake', como a lutadora americana é conhecida, em participação recente no 'JAXXON Podcast'. No bate-papo, a ex-campeã, inclusive, deixou claro que, caso decida voltar ao octógono, só o fará mais uma vez, no máximo.

"Eu não parei oficialmente. Ainda tenho uma luta no meu contrato. Eu não lutaria mais de uma vez. Não estou procurando uma renovação. Acho que só mais uma, se isso. Mas eu ainda não decidi com certeza. Talvez eu esteja inclinada a não (lutar)", declarou Tate.

Futuro no grappling?

Fazendo ou não mais uma luta no octógono do Ultimate, uma coisa é certa, a carreira de Miesha Tate no MMA está perto do fim. Assim, a veterana já analisa suas opções para o futuro e, ao menos por enquanto, descarta uma aventura no boxe.

O mesmo não pode ser dito sobre uma possível participação da americana em torneios de grappling, de acordo com a própria. A veterana evitou se comprometer, mas deixou as portas abertas, inclusive, para competir no UFC BJJ, evento promovido pelo próprio Ultimate.

"Boxe de verdade? Tipo, eu não vou fazer isso. Talvez algumas competições de grappling ou até mesmo sob a bandeira do UFC. Talvez algo assim, mas vamos ver. Eu não sei. Estou ficando velha, sabe", concluiu a ex-campeã.

Miesha Tate já anunciou sua aposentadoria anteriormente, em novembro de 2016, alguns meses depois de perder o cinturão peso-galo feminino do UFC para a brasileira Amanda Nunes. Depois de um hiato de quase cinco anos, período no qual aproveitou para dar à luz seus dois filhos, 'Cupcake' voltou à ativa.

Os resultados desde seu retorno, porém, ficaram aquém da expectativa criada em torno da volta da ex-campeã. Em cinco lutas disputadas no UFC desde 2021, Tate foi derrotada três vezes e venceu apenas duas rivais: Marion Reneau e Julia Avila, se afastando de qualquer possibilidade de voltar a competir por um cinturão do Ultimate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok