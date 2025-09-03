Parceira do Grêmio faz 'vaquinha' por reforço, clube não anuncia e causa confusão com torcida

Uma parceria entre o Grêmio e a Pix das Estrelas movimentou o último dia da janela de transferências. Durante a terça-feira, a empresa e o clube divulgaram uma campanha para que gremistas fizessem Pix, apontando que o dinheiro seria utilizado para "uma nova estrela".

Era indicado que o movimento iria até meia-noite. Quando o horário chegou, a torcida gremista ficou revoltada por não ter um anúncio de novo jogador. A Pix das Estrelas afirma atuar legalmente e pediu, já nesta quarta-feira, "paciência" ao torcedor gremista.

O clube, por sua vez, emitiu um comunicado em que confirma que a campanha buscava contribuir para contratação de um reforço no último dia da janela. O Grêmio ainda pediu desculpas por "qualquer mal-entendido" e disse que acompanha o processo para que ele seja finalizado de forma positiva.

A Pix das Estrelas é uma empresa que vende os chamados "títulos de capitalização", comumente usado para atrair clientes, que pagam pelo direito de participação em sorteios. O retorno não é garantido.

Ao comprar uma cota, o torcedor adquiria ainda e-books que, na verdade, são produzidos e disponibilizados gratuitamente pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Cada livro concedia uma respectiva quantidade de números para o sorteio de um prêmio de R$ 300 mil. A UFPE foi questionada sobre ter ciência do uso dos e-books, mas ainda não retornou à reportagem do Estadão.

CAMPANHA É IMPRECISA, MAS GRÊMIO CONFIRMA TENTATIVA DE REFORÇO

Os materiais divulgados durante a terça-feira não indicaram explicitamente que seria contratado um novo atleta, mas abriram margem para interpretações: "Até a meia-noite de hoje (terça-feira), tu pode (sic) nos ajudar a trazer mais uma estrela para o Tricolor!".

Já no comunicado publicado pelo Grêmio, foi confirmado que a campanha visava "contribuir com as ações para contratação de um reforço no último dia da janela". Segundo o clube, a empresa de fato já auxiliou em negócios na janela de transferências. Não houve, porém, outro nome anunciado.

"Agradecer ao novo parceiro que nos ajudou na contratação do Arthur, que é o Pix das Estrelas, que pôde proporcionar a chegar essa estrela", disse o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, na apresentação do volante.

O clube ainda tem acerto com Willian, ex-Corinthians e sem anúncio oficial. Não foi confirmado que o atacante seria o reforço prometido. Em resposta a alguns torcedores, a página da Pix das Estrelas no Instagram disse não se tratar do jogador. Já o horário de meia-noite era referente ao fim do período de aquisição de cotas no sorteio.

OUTROS CLUBES TAMBÉM TÊM PARCERIAS COM A PIX DAS ESTRELAS

A Pix das Estrelas tem parceria com outros três clubes além do Grêmio: CSA, CRB e Náutico. Todos teriam o logo da empresa no uniforme de jogo.

O Estadão apurou que os dois clubes alagoanos tiveram oferecidas a eles campanhas de sorteios, com prêmios em dinheiro, experiências para torcedores e camisas oficias. Uma fonte do CRB disse que a parceria "não gera muito movimento".

No CSA, os recursos também seriam direcionados para reforçar o elenco. A campanha, contudo, não foi lançada por causa do rebaixamento da equipe à Série D. O patrocínio continua vigente.

"Embora a exposição da marca na camisa estivesse contratualizada, a ação de arrecadação dependia de um contexto esportivo favorável, que não se concretizou", explicou o diretor de negócios do CSA, Djair Lessa.