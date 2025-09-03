Topo

Paraguai x Equador pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

03/09/2025 20h00

Nesta quinta-feira, Paraguai e Equador se enfrentam em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.

Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv.

Como o Paraguai chega para o confronto

O Paraguai é o quinto colocado nas Eliminatórias, com 24 pontos. A seleção chega para as duas rodadas finais precisando somar apenas um ponto para ir à Copa do Mundo.

Portanto, o time paraguaio pode chegar à última rodada, diante do Peru, já classificado. Dependendo do resultado contra os equatorianos.

Como o Equador chega para o confronto

O Equador é o vice-líder, com 25 pontos, e já está classificado para a Copa do Mundo. Após enfrentar o Paraguai, os equatorianos recebem a líder Argentina, pela última rodada da seletiva.

Estatísticas

Paraguai nas Eliminatórias

  • 6ª posição

  • 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas

  • 13 gols marcados

  • 10 gols sofridos

Equador nas Eliminatórias

  • 2ª posição

  • 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas

  • 13 gols marcados

  • 5 gols sofridos

Prováveis escalações

Paraguai: Coronel; Caceres, Gómez, Alonso e Alderete; Gómez, Cubas e Kaku; Almirón, Sosa e Sanabria

Técnico: Gustavo Alfaro

Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana

Técnico: Sebastián Beccacece

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (BRA)

  • Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

  • VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Ficha técnica

Jogo: Paraguai x Equador

Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção

Onde assistir: Sportv

