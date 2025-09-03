Paraguai x Equador pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
Nesta quinta-feira, Paraguai e Equador se enfrentam em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e escalação.
Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo?
A partida terá transmissão do Sportv.
Como o Paraguai chega para o confronto
O Paraguai é o quinto colocado nas Eliminatórias, com 24 pontos. A seleção chega para as duas rodadas finais precisando somar apenas um ponto para ir à Copa do Mundo.
Portanto, o time paraguaio pode chegar à última rodada, diante do Peru, já classificado. Dependendo do resultado contra os equatorianos.
Como o Equador chega para o confronto
O Equador é o vice-líder, com 25 pontos, e já está classificado para a Copa do Mundo. Após enfrentar o Paraguai, os equatorianos recebem a líder Argentina, pela última rodada da seletiva.
Estatísticas
Paraguai nas Eliminatórias
- 6ª posição
- 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas
- 13 gols marcados
- 10 gols sofridos
Equador nas Eliminatórias
- 2ª posição
- 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas
- 13 gols marcados
- 5 gols sofridos
Prováveis escalações
Paraguai: Coronel; Caceres, Gómez, Alonso e Alderete; Gómez, Cubas e Kaku; Almirón, Sosa e Sanabria
Técnico: Gustavo Alfaro
Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana
Técnico: Sebastián Beccacece
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (BRA)
- Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)
- VAR: Rodolpho Toski (BRA)
Ficha técnica
Jogo: Paraguai x Equador
Campeonato: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 04 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Defensores del Chaco, em Assunção
Onde assistir: Sportv