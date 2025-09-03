Palmeiras recebeu quase um Andreas com vendas de quem não está no clube
O Palmeiras gastou 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões na cotação atual) para tirar Andreas Pereira do Fulham, mas as vendas de jogadores formados no clube na reta final da janela — que sequer estavam no elenco — já garantiram boa parte do retorno desse investimento.
Palmeiras recebeu R$ 60,3 milhões em participações
Gustavo Mancha (Olympiacos)
O zagueiro Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi contrato pelo Olympiacos por 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 28,4 milhões na cotação atual), e o Palmeiras ficou com R$ 8,4 milhões desse valor.
Mancha é formado na base palestrina e foi campeão da Copinha de 2023. No entanto, não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras e se transferiu para o Fortaleza, com o Alviverde segurando 30% dos direitos econômicos — e o clube foi recompensado nesta janela.
Kevin (Fulham)
O atacante Kevin, que passou pela base do Palmeiras e estava no Shakhtar Donetsk, foi negociado com o Fulham por 40 milhões de euros (R$ 254 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) em bônus.
O Alviverde tem direito a 12% dos valores (10% que conseguiu manter da venda do jogador ao Shakhtar, mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa): isso significa que o clube fica com cerca de R$ 30 milhões.
Wesley (Al-Rayyan)
O Inter acertou a venda do atacante Wesley ao Al-Rayyan, do Qatar, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), e o Palmeiras tinha direito a 50% do acordo.
Além disso, o atleta tem o direito de receber 30% do valor que o Palmeiras ganhou. Dessa forma, o clube fica com R$ 18,9 milhões, e Wesley e seu staff com R$ 8,1 milhões.