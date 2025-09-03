Palmeiras recebeu quase um Andreas com vendas de quem não está no clube

Topo

Andreas Pereira já se apresentou na Academia de Futebol para se ambientar ao Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras
Andreas Pereira já se apresentou na Academia de Futebol para se ambientar ao Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

03/09/2025 05h30

O Palmeiras gastou 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões na cotação atual) para tirar Andreas Pereira do Fulham, mas as vendas de jogadores formados no clube na reta final da janela — que sequer estavam no elenco — já garantiram boa parte do retorno desse investimento.

Palmeiras recebeu R$ 60,3 milhões em participações

Gustavo Mancha (Olympiacos)

mancha - Reprodução/Olympiacos - Reprodução/Olympiacos
Gustavo Mancha, zagueiro ex-Fortaleza e Palmeiras, foi anunciado como novo reforço do Olympiacos
Imagem: Reprodução/Olympiacos

O zagueiro Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi contrato pelo Olympiacos por 4,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 28,4 milhões na cotação atual), e o Palmeiras ficou com R$ 8,4 milhões desse valor.

Mancha é formado na base palestrina e foi campeão da Copinha de 2023. No entanto, não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras e se transferiu para o Fortaleza, com o Alviverde segurando 30% dos direitos econômicos — e o clube foi recompensado nesta janela.

Kevin (Fulham)

kevin - Reprodução/Fulham - Reprodução/Fulham
Kevin, ex-Shakhtar Donetsk e Palmeiras, foi anunciado pelo Fulham
Imagem: Reprodução/Fulham

O atacante Kevin, que passou pela base do Palmeiras e estava no Shakhtar Donetsk, foi negociado com o Fulham por 40 milhões de euros (R$ 254 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) em bônus.

O Alviverde tem direito a 12% dos valores (10% que conseguiu manter da venda do jogador ao Shakhtar, mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa): isso significa que o clube fica com cerca de R$ 30 milhões.

Wesley (Al-Rayyan)

wesley - Maxi Franzoi/AGIF - Maxi Franzoi/AGIF
Wesley, do Inter, se lamenta durante jogo do Campeonato Brasileiro
Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

O Inter acertou a venda do atacante Wesley ao Al-Rayyan, do Qatar, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), e o Palmeiras tinha direito a 50% do acordo.

Além disso, o atleta tem o direito de receber 30% do valor que o Palmeiras ganhou. Dessa forma, o clube fica com R$ 18,9 milhões, e Wesley e seu staff com R$ 8,1 milhões.

