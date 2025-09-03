Palmeiras ou Flamengo: qual time foi melhor na janela de transferências?

No Fim de Papo, Paulo Massini e Alicia Klein debateram qual clube, entre Palmeiras e Flamengo, fez contratações melhores na janela de transferências do meio da temporada, encerrada ontem.
O Flamengo fez cinco contratações: Jorginho, Emerson Royal, Carrascal, Samuel Lino e Saúl. Palmeiras também contratou cinco atletas: Andreas Pereira, Ramón Sosa, Jefté, Carlos Miguel e Khellven.
Alicia: Reforços do Flamengo já dão resultado
Eu coloco o Flamengo acima pelo que a gente viu, pelo que os jogadores já renderam. O Palmeiras ainda pode melhorar, o Sosa pode mostrar mais do que mostrou até agora, o Andreas Pereira pode entrar 'voando' no time. Mas, pelo que a gente viu em campo de resultados imediatos, o Flamengo foi melhor.
Alicia Klein
Massini: Flamengo foi melhor, mas Palmeiras mudou
O Flamengo está melhor. A qualidade é melhor. [...] O Palmeiras tem uma receita recorrente [menor]. [...] Por isso que contrata o Jefté, para vender lá na frente, por isso contrata o Sosa e o Facundo, que são mais jovens, e podem render lá na frente.
Agora, há uma mudança no Palmeiras - Felipe Anderson, Paulinho, Andreas Pereira e Vitor Roque, com exceção do Vitor Roque, que tem possibilidade de ainda ser negociado, os outros vão fazer carreira no Palmeiras.
Paulo Massini
