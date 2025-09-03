Palmeiras gasta quase R$ 700 milhões e fecha última janela com time completo de reforços

O Palmeiras 'tirou o escorpião do bolso' e não economizou para reforçar o elenco do técnico Abel Ferreira nesta temporada. O clube alviverde contratou um time completo e trouxe, ao todo, 12 novos jogadores para ampliar as opções do treinador português.

Os valores investidos pelo Palmeiras em 2025 foram altos para os padrões recentes do clube. O Verdão desembolsou, no total, quase R$ 700 milhões para contratar os 12 novos atletas. A quantia mais precisa foi de R$ 690,6 milhões.

O clube abriu a primeira janela de transferências com a chegada de Facundo Torres, contratado em definitivo do Orlando City-EUA. Já a última contratação foi de Andreas Pereira, que também chegou ao clube após ser comprado do Fulham, da Inglaterra.

Entre os reforços mais caros do ano, estão os atacantes Paulinho e Vitor Roque. O primeiro veio do Atlético-MG e custou por volta de R$ 18 milhões de euros (R$ 115 milhões). Já o atual camisa 9 foi contratado junto ao Barcelona pela bagatela de R$ 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões).

O número de reforços contratados pelo Palmeiras em 2025, inclusive, quebrou um recorde recente do clube no mercado da bola. Os 12 novos nomes trazidos neste ano superaram as oito contratações de 2022.

Naquele ano, a diretoria de Leila Pereira e o departamento de futebol, chefiado por Anderson Barros, trouxeram o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, os meias Atuesta e Bruno Tabata, o volante Jailson, e os atacantes Flaco López, Rafael Navarro e Miguel Merentiel.

Time completo de reforços

Com os reforços do Palmeiras em 2025, é possível montar uma escalação completa. O Verdão contratou jogadores para todas as posições e entregou praticamente um reserva para cada jogador titular do elenco comandado por Abel Ferreira.

Veja a escalação completa dos reforços do Palmeiras em 2025: Carlos Miguel; Khellven, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Andreas Pereira; Facundo Torres (Sosa), Vitor Roque e Paulinho.

Dos novo contratados, é possível considerar que apenas dois são titulares do Palmeiras no atual momento: Vitor Roque e Lucas Evangelista. A expectativa é que Andreas Pereira acirre a disputa por uma vaga no meio-campo. Paulinho está lesionado e não tem previsão de retorno, mas já se mostrou decisivo e com certeza será importante.

Até o momento, o reforço mais utilizado por Abel Ferreira foi o uruguaio Facundo Torres, com 47 aparições, oito gols e quatro assistências na temporada. Já o que soma menos minutos é o recém-chegado Carlos Miguel, que disputa posição com Weverton e, segundo o técnico alviverde, é terceira opção no momento pela hierarquia do elenco.

Reposições para baixas

O Palmeiras gastou quase R$ 700 milhões em 2025, mas o que há de ser dito é que o Verdão também angariou valores altos com a venda de jogadores importantes e se desfez dos salários de alguns atletas que estavam sem muito espaço na equipe.

Em julho, por exemplo, o Alviverde perdeu duas peças importantes: Estêvão foi vendido ao Chelsea em operação que pode chegar aos 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), e Richard Ríos foi negociado com o Benfica por 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões).

As reposições chegaram rapidamente e com jogadores de qualidade. Ramón Sosa foi contratado em definitivo junto ao Nottingham Forest, enquanto Andreas Pereira chegou do Fulham, nos últimos dias da janela de transferências, para reforçar o meio-campo.

Outro exemplo a ser citado é na lateral esquerda. Vanderlan foi vendido para o Red Bull Bragantino, e o clube buscou Jefté no futebol escocês para ser o reserva imediato de Piquerez.

Jefté sendo apresentado pelo Palmeiras

Veja todos os reforços do Palmeiras em 2025:

Carlos Miguel (compra junto ao Nottingham Forest) : R$ 37,92 milhões

(compra junto ao Nottingham Forest) R$ 37,92 milhões Khellven (compra junto ao CSKA Moscou): R$ 31,6 milhões

(compra junto ao CSKA Moscou): R$ 31,6 milhões Micael (compra junto ao Houston Dynamo): R$ 25,97 milhões

(compra junto ao Houston Dynamo): R$ 25,97 milhões Bruno Fuchs (emprestimo junto ao Atlético-MG): gratuito

(emprestimo junto ao Atlético-MG): gratuito Jefté (compra junto ao Rangers): R$ 37,92 milhões

(compra junto ao Rangers): R$ 37,92 milhões Emiliano Martínez (compra junto ao Midtjylland FC): R$ 45,19 milhões

(compra junto ao Midtjylland FC): R$ 45,19 milhões Lucas Evangelista (compra junto ao Red Bull Bragantino): R$ 25,28 milhões

(compra junto ao Red Bull Bragantino): R$ 25,28 milhões Andreas Pereira (compra junto ao Fulham): R$ 63,20 milhões

(compra junto ao Fulham): R$ 63,20 milhões Facundo Torres (compra junto ao Orlando City): R$ 75,85 milhões

(compra junto ao Orlando City): R$ 75,85 milhões Ramón Sosa (compra junto ao Nottingham Forest): R$ 79 milhões

(compra junto ao Nottingham Forest): R$ 79 milhões Paulinho (compra junto ao Atlético-MG): R$ 115 milhões

(compra junto ao Atlético-MG): R$ 115 milhões Vitor Roque (compra junto ao Barcelona): R$ 154 milhões

