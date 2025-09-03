Palmeiras e Botafogo dominam premiação do futebol sul-americano

O futebol paulista e carioca brilhou no Prêmio Confut 2025, realizado nesta quarta-feira, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. Palmeiras e Botafogo foram os clubes mais premiados, com cinco troféus cada, enquanto São Paulo e Corinthians também marcaram presença em categorias importantes, mostrando a representatividade do futebol brasileiro entre os premiados do continente.

O grande destaque ficou com o Palmeiras, que conquistou cinco categorias. Leila Pereira foi eleita a melhor gestora de clube da América do Sul, superando John Textor (Botafogo) e Jorge Brito (River Plate). Única mulher a presidir um clube da Série A, Leila soma 35 títulos em seu primeiro mandato (2022-2024) e registrou números expressivos fora de campo: em 2024, o Verdão ultrapassou R$ 1 bilhão de faturamento e, em 2025, repetiu o feito com ainda mais antecedência, alcançando R$ 1,1 bilhão de receita.

Além de Leila, o Palmeiras teve João Paulo Sampaio eleito melhor profissional de categorias de base, Gisele Silva como melhor profissional de psicologia, o clube premiado como "Clube com Melhores Práticas de Gestão", e o Allianz Parque eleito a melhor arena esportiva da América do Sul, à frente da Neo Química Arena e do Monumental de Núñez.

O Botafogo também conquistou cinco troféus. Entre os destaques estão a Botafogo TV (Melhor TV de Clube), O Patrocínio Que Ninguém Viu (Melhor Ação Social ou Sustentável), Alessandro Brito (Profissional de Scout), Mariana Carvalho (Profissional de Recursos Humanos) e Anderson Santos (Profissional de Finanças), reforçando a força administrativa e de inovação do clube carioca.

O São Paulo foi premiado em duas categorias: Mauro Castro venceu como Profissional de Gestão e Operação de Arenas, e Eduardo Toni foi eleito Profissional Comercial. Já o Corinthians levou o prêmio de Melhor Projeto de Futebol Feminino. O Alvinegro se consolidou como referência nacional e continental ao conquistar, dentre outros títulos, cinco Libertadores (maior campeão do torneio).

A eleição do Prêmio Confut combina voto popular, com peso de um terço, e avaliação de um júri especializado, com peso de dois terços, reconhecendo os principais profissionais, clubes e projetos do futebol sul-americano.

Confira a lista completa de premiados

Melhor Programa de Afiliação: River Plate



Melhor TV de Clube: Botafogo TV



Melhor Ação Social ou Sustentável: O Patrocínio Que Ninguém Viu - Botafogo



Patrocinador Destaque: Betano (Brasil)



Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo: End to End (Brasil)



Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena): Allianz Parque (Palmeiras)



Melhor Ação/Campanha Publicitária: S.A.B - Sociedade Anônima Brahma (Brasil)



Melhor Ação de Inovação/Tecnologia: Impedimento Semiautomático - Final Paulistão 2025 - Federação Paulista de Futebol (Brasil)



Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement: Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo - Atlético Mineiro



Melhor Departamento de Licenciamento: Boca Juniors



Melhor Empresa de Licenciamento: Gocase (Brasil)



Melhor Projeto de Futebol Feminino: Corinthians



Diretor Executivo de Futebol: Cadu Santoro - Bahia



Profissional de Futebol Feminino: Cris Gambaré - Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)



Profissional de Scout: Alessandro Brito - Botafogo



Profissional de Categorias de Base: João Paulo Sampaio - Palmeiras



Profissional Médico: Rodrigo Lasmar - Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)



Profissional de Fisioterapia: Nilton Petrone - Fluminense



Profissional de Psicologia: Gisele Silva - Palmeiras



Profissional de Comunicação: Ariel Ramírez - Conmebol



Profissional de Fotografia de Futebol: Pedro Souza - Atlético Mineiro



Profissional de Marketing Esportivo de Clubes: Rafael Soares - Bahia



Profissional de Publicidade Esportiva: Bruno Brum - End to End (Brasil)



Profissional Comercial: Eduardo Toni - São Paulo



Profissional de Tecnologia e Inovação: Débora Saldanha - Atlético Mineiro



Profissional de Gestão e Operação de Arenas: Mauro Castro - São Paulo



Profissional de Recursos Humanos: Mariana Carvalho - Botafogo



Profissional de Finanças: Anderson Santos - Botafogo



Profissional de Direito Esportivo: Pedro Trengrouse - TGA (Brasil)



Profissional de Direção Executiva Geral (CEO): Raúl Aguirre - Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)



Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube: Leila Pereira - Palmeiras



Clube de Melhores Práticas de Gestão: Palmeiras



Confederação de Melhores Práticas de Gestão: Confederação Brasileira de Futebol (CBF - Brasil)