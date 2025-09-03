Topo

Esporte

Osaka elimina Muchova e enfrenta Anisimova na semifinal do US Open

Nova York

03/09/2025 22h25

A japonesa Naomi Osaka garantiu vaga na semifinal do US Open, nesta quarta-feira, ao derrotar a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Ela vai enfrentar a americana Amanda Anisimova, que eliminou a polonesa Iga Swiatek.

O jogo foi muito equilibrado. No primeiro set, a única quebra de serviço ocorreu no décimo game, quando a japonesa fechou a parcial em 6/4.

Muchova foi ao vestiário com problema na coxa esquerda. Ela voltou com uma proteção no local dolorido e mesmo assim abriu o segundo set quebrando o serviço da rival.

Mas Osaka não se abateu e devolveu quebra de imediato. As duas seguiram firmes no saque até o nono game, quando a japonesa exagerou na força e mandou uma bola para fora, perdendo o serviço. Mais uma vez a resposta da japonesa veio a seguir, empatando mais uma vez: 5/5.

Neste instante Muchova voltou a sentir dores na perna esquerda, lutou muito, mas viu a adversária fazer 6/5. Determinada, a checa sacou bem e levou a decisão para o tie-break.

Osaka conseguiu uma quebra no terceiro ponto e chegou a ter 5/2 com erros de Muchova. A japonesa fechou a partida com 7/3.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bahia goleia Confiança fora de casa e encaminha penta da Copa do Nordeste

Luisa Stefani chega a São Paulo para disputar o SP Open após quartas no US Open

Santos arranca empate heroico do São Paulo pelo Paulista feminino

Osaka elimina Muchova e enfrenta Anisimova na semifinal do US Open

Paulistão Feminino: Santos busca empate heroico contra o São Paulo no fim

Com reforço, Vasco inicia preparação para decisão contra o Botafogo

Internacional dos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro começa com vitória do argentino Nahuel Perez Salgado

Cruzeiro pagou R$ 50,8 milhões por reforço equatoriano; veja detalhes

Quarteto do São Paulo faz atividades no gramado e avança em recuperação

Grêmio: parceira faz 'vaquinha' por reforço, mas gera confusão com torcida

Ausência de Neymar se deve à decisão técnica que envolve "muitas coisas", diz Ancelotti