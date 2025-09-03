Organizada do Corinthians apoia afastamento de Andrés, Duilio e Augusto Melo de conselhos do clube

A torcida organizada Gaviões da Fiel, manifestou apoio à ação judicial do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que solicita o afastamento dos ex-presidentes Andrés Sanchez, Duílio Monteiro e Augusto Melo dos Conselhos Deliberativo e de Orientação do Corinthians.

Conforme apurou a Rádio Bandeirantes e confirmou a Gazeta Esportiva, o pedido foi feito pelo promotor Cássio Roberto Conserino ao Departamento de Inquéritos Policias do Tribunal de Justiça de São Paulo, no último dia 21 de agosto. Porém, ainda não houve movimentação do Poder Judiciário.

Gaviões da Fiel Torcida