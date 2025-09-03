Números comprovam falta de eficiência do Fortaleza com Renato Paiva

O técnico Renato Paiva deixou o comando do Fortaleza após um desempenho muito ruim em 10 jogos. Sob o comando do treinador, o aproveitamento do clube foi de apenas 20% nos pontos disputados.

Campanha do treinador

Veja os números do Fortaleza com Renato Paiva:

10 jogos

1 vitória

3 empates

6 derrotas

Ataque ineficiente

O ataque do Fortaleza teve uma média inferior a 1 gol por jogo sob o comando do português. O time marcou 8 gols em 10 partidas e criou 21 grandes chances neste período, segundo dados da SofaScore.

Defesa frágil

O sistema defensivo também não funcionou com Renato Paiva. Foram 17 gols sofridos e 34 grandes chances cedidas aos adversários.

Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão ??

Sábado - 13/09

Fortaleza x Vitória - 16h00

Sábado - 20/09

Palmeiras x Fortaleza - 21h00

Sábado - 27/09