Números comprovam falta de eficiência do Fortaleza com Renato Paiva

03/09/2025 10h46

O técnico Renato Paiva deixou o comando do Fortaleza após um desempenho muito ruim em 10 jogos. Sob o comando do treinador, o aproveitamento do clube foi de apenas 20% nos pontos disputados.

Campanha do treinador

Veja os números do Fortaleza com Renato Paiva:

  • 10 jogos

  • 1 vitória

  • 3 empates

  • 6 derrotas

Ataque ineficiente

O ataque do Fortaleza teve uma média inferior a 1 gol por jogo sob o comando do português. O time marcou 8 gols em 10 partidas e criou 21 grandes chances neste período, segundo dados da SofaScore.

Defesa frágil

O sistema defensivo também não funcionou com Renato Paiva. Foram 17 gols sofridos e 34 grandes chances cedidas aos adversários.

Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão ??

Sábado - 13/09

  • Fortaleza x Vitória - 16h00

Sábado - 20/09

  • Palmeiras x Fortaleza - 21h00

Sábado - 27/09

  • Fortaleza x Sport Recife - 16h00.

