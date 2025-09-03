Números comprovam falta de eficiência do Fortaleza com Renato Paiva
O técnico Renato Paiva deixou o comando do Fortaleza após um desempenho muito ruim em 10 jogos. Sob o comando do treinador, o aproveitamento do clube foi de apenas 20% nos pontos disputados.
Campanha do treinador
Veja os números do Fortaleza com Renato Paiva:
- 10 jogos
- 1 vitória
- 3 empates
- 6 derrotas
Ataque ineficiente
O ataque do Fortaleza teve uma média inferior a 1 gol por jogo sob o comando do português. O time marcou 8 gols em 10 partidas e criou 21 grandes chances neste período, segundo dados da SofaScore.
Defesa frágil
O sistema defensivo também não funcionou com Renato Paiva. Foram 17 gols sofridos e 34 grandes chances cedidas aos adversários.
Próximos jogos do Fortaleza no Brasileirão ??
Sábado - 13/09
Fortaleza x Vitória - 16h00
Sábado - 20/09
Palmeiras x Fortaleza - 21h00
Sábado - 27/09
Fortaleza x Sport Recife - 16h00.