Djokovic provoca fãs e leva vaia, mas bate Fritz e vai à semi no US Open

Onze confrontos, 11 vitórias. Novak Djokovic foi novamente implacável com o americano Taylor Fritz e ainda provocou a torcida da casa nesta terça-feira, nas quartas de final do US Open. O sérvio foi vaiado e perdeu um set, mas não deixou o tenista da casa protagonizar uma virada. No fim, por 6/3, 7/5, 3/6 e 6/4, o veterano de 38 anos superou seu freguês mais uma vez e marcou um duelo com Carlos Alcaraz nas semifinais em Nova York.

Será a 14º vez de Nole nas semifinais do US Open e sua 53ª vez em uma semi de slam. O sérvio, tetracampeão do torneio nova-iorquino, tenta conquistar seu 25º título de slam em simples, e o duelo com Alcaraz, aguardado desde que a chave do US Open foi revelada, será o nono encontro entre eles.

Até agora, Djokovic leva vantagem, com cinco vitórias em oito jogos. Nas últimas duas partidas, foi o sérvio quem levou a melhor. Primeiro, na final dos Jogos Olímpicos Paris 2024, no saibro, e, depois, nas quartas de final do Australian Open deste ano, em quadra dura.

Como aconteceu

Djokovic entrou em quadra firme, fazendo Fritz jogar pontos longos, testando a solidez do americano. Nole não só conseguiu quebrar o saque do oponente no segundo game como salvou um break point em seguida e abriu 3/0. O veterano manteve a vantagem sem grandes problemas até que, sacando em 5/3, cometeu seis erros - não consecutivos - e cedeu cinco break points. Salvou o primeiro com uma paralela de backhand, o segundo ao vencer um lindo rali, o terceiro com uma curtinha precisa, o quarto com uma direita indefensável e o quinto com um excelente saque. Dois pontos depois, Djokovic finalmente fechou o game e o set: 6/3.

Fritz conquistou mais dois break points no quarto game do segundo set, mas Djokovic foi perfeito mais uma vez e salvou-se de ambos. A história se repetiu no sexto game, e Nole salvou mais uma chance de quebra. Se o americano não conseguiu converter, o sérvio foi implacável. Na primeira oportunidade que teve, alcançou uma curtinha, fez uma esquerda indefensável e quebrou Fritz para abrir 4/3 na parcial. O set parecia estar nas mãos de Djokovic, mas, com 5/4 no placar, o sérvio cometeu uma dupla falta e errou um voleio, dando mais três break points ao tenista da casa. Nole salvou o primeiro com um ótimo saque, mas errou uma curtinha no ponto seguinte e finalmente foi quebrado.

A reação do americano durou pouco. Com o placar em 5/5, Fritz cometeu duas duplas faltas e foi quebrado novamente. Djokovic, então, não perdoou e fechou o set na sequência: 7/5.

The emojis of Novak tonight 😗🤫 pic.twitter.com/CMyjwyVTTA -- US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Djokovic provoca torcida

Ao ganhar pontos importantes, Djokovic começou a gesticular para a torcida americana. Às vezes, colocava a mão no ouvido. Em outras, mandou beijos para as arquibancadas. O público, então, começou a comemorar até quando o sérvio errava primeiros serviços. Nole sentiu. Cometeu uma dupla falta e acabou quebrado no quarto game, quando Fritz alcançou uma curtinha e fez uma direita vencedora. Desta vez, o número 4 do mundo não desperdiçou o momento favorável e manteve a dianteira até fechar o terceiro set em 6/3.

A quarta parcial foi a mais equilibrada, sem chances de quebra até que, no décimo game, sacando em 4/5, Fritz sucumbiu. Abriu o game com uma esquerda longa e, no ponto seguinte, errou uma direita. Djokovic viu a chance e, com uma boa direita, forçou mais uma falha do americano e conquistou dois match points. Fritz salvou o primeiro vencendo uma longa troca de bolas até ver um erro do veterano. No segundo, ganhou outro rali após se defender bem em seguidas bolas. Dois pontos depois, o americano teve a chance de fechar o game, mas errou uma esquerda com Djokovic batido junto à rede. Nole novamente aproveitou a chance. Venceu mais um rali e conquistou um terceiro match point. Fritz, então, fez uma dupla falta. Game, set, match, Djokovic.