Neymar pode se aproveitar de dívidas do Santos? Comentaristas debatem

O aumento da dívida do Santos pode facilitar o processo de transformação do clube em SAF e uma possível venda para a família de Neymar? No Fim de Papo, Paulo Massini e Alicia Klein debateram o tema.
No último dia da janela de transferências, o time da Vila anunciou quatro reforços: os argentinos Adonis Frías e Lautaro Díaz, o paraguaio Alexis Duarte, e o meia Victor Hugo, ex-Flamengo.
Alicia: Movimento pode justificar a entrada de um investidor
Quem viveu os anos 1980 e 1990 no Brasil sabe o que é isso: você acaba com a qualidade do serviço e justifica a entrada de um investidor, de um salvador, e vende o clube barato. É a tentativa de justificar um clube que não precisa ser SAF virar SAF.
Alicia Klein
Massini: Santos deve dinheiro para o Neymar
O que eu vejo no Santos é o mesmo movimento que foi feito no Galo: endivida o clube para comprar barato. [...] O Santos fechou os seis primeiros meses com o Neymar devendo para ele, então me parece que uma hora o clube vai falir e a família Neymar vai comprar o time por 'duas mariolas e uma banana nanica' e toca a vida.
É o que me parece. Só isso pode justificar um clube com R$ 350 milhões de receita por ano gastar como está gastando.
Paulo Massini
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.