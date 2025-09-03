Nestor, do Bahia, celebra triunfo e gol na final da Copa do Nordeste: "Minha estrela costuma brilhar"

Após o triunfo por 4 a 1 sobre o Confiança na partida de ida da final da Copa do Nordeste, Rodrigo Nestor destacou a intensidade da equipe e a força do projeto do Bahia. O volante, autor de um golaço de falta, celebrou o desempenho do time, que contou com vários jovens da base.

"É incrível nessas horas, minha estrela costuma brilhar, cara. Antes do jogo eu procurei não ficar pensando nisso, mas é inevitável. Hoje um time repleto de meninos da base também, isso é muito gratificante. Mostra o que é o Projeto Bahia. E vamos continuar, cara", afirmou Nestor à ESPN, em referência à formação de talentos pelo clube.

O jogador ainda ressaltou a importância de disputar cada lance com intensidade e de manter o foco durante a partida. "Acho que disputar cada bola com intensidade foi o mais importante. Buscar o resultado desde o início, a gente sabia que uma bola parada podia decidir. Depois a gente fez mais um gol de bola parada. Estava muito focado, que bom que deu certo", completou.

?? BROCANÇA EM ARACAJIVES! Esquadrão goleia na 1ª Final da Copa do Nordeste: 4 a 1. Lucho, Willian José, Nestor e Rezende balançaram as redes do Confiança. Sábado é na Fonte e vale o Penta Único! #BBMP pic.twitter.com/UhJIBFS0UR ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 4, 2025

O Bahia volta a campo no próximo sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova, para o duelo de volta contra o Confiança. Com o triunfo por 4 a 1, o Tricolor de Aço pode perder por até dois gols de diferença para garantir o pentacampeonato da Copa do Nordeste.

O Triclolor de Aço, visando o duelo de volta, atuou com uma equipe "mista". Rodrigo Nestor minimizou a ideia de time alternativo, destacando a filosofia do técnico Rogério Ceni, que prioriza o coletivo. "Não tem titular nem reserva, o Rogério foca muito nisso. Independente do time que entrar, era uma final e tinha que representar as cores do Bahia", disse.