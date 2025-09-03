'Sampaoli não é uma grande contratação do Atlético-MG', diz Casagrande

Jorge Sampaoli não é uma grande contratação do Atlético-MG e retorna ao clube como uma incógnita, avalia o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo Casão, o técnico argentino não faz um bom trabalho há muito tempo e não é certeza de melhora no Galo.

O que ele fez no ano passado? Nada, ele tava parado, foi mal no Rennes, foi mal no Atlético, foi demitido. Qual é o trabalho bom do Sampaoli nos últimos anos? Não é uma grande contratação, na minha visão.

Eu gosto do trabalho do Sampaoli, mas é uma incógnita -- ninguém sabe o que vai acontecer. Nem se vai melhorar, nem se vai jogar mais do que estava jogando com o Cuca. Não dá pra apostar. Eu acho que não chacoalha o elenco, não chacoalha o ambiente, não chacoalha. É um novo treinador, só.

Casagrande, colunista do UOL

Casão acrescentou que o treinador argentino ainda carrega o peso de trabalhos ruins na seleção argentina e em clubes importantes, como o Flamengo, o que amplia o clima de incerteza no Atlético-MG.

"O Sampaoli tem uma bigorna amarrada na perna dele, que foi o péssimo, horrível trabalho na seleção da Argentina. Ele fez um péssimo trabalho na seleção argentina — ele foi para a Copa e foi horrível, a seleção argentina não jogou nada, teve tumulto e incompatibilidade com os jogadores."

"Ainda teve o preparador dele que agrediu o Pedro, enfim", afirmou Casagrande.

