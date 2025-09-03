Topo

'Não é só grana': Especialista analisa sucesso de Palmeiras e Fla na janela

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 05h30

O mercado de transferências do futebol fechou, mas as lições ficaram. Nesse contexto, os clubes que investem em estratégia se destacam, a exemplo de Palmeiras e Flamengo, que mostraram como a inteligência no processo é decisiva.

Para Eduardo Dias, CEO da Footure, plataforma de análise e consultoria de mercado, a diferença entre os dois gigantes e a maioria dos clubes do país não está apenas na questão financeira — ainda que o Rubro-Negro tenha investido R$ 277 milhões por três reforços só nesta janela (uma vez que Saul chegou sem custos), e o Alviverde outros R$ 248,9 milhões por cinco contratações.

A explicação não é só grana, não é só dinheiro. Embora no futebol haja o determinismo econômico de que o meu clube vai até onde o orçamento me leva, a verdade é que tem um grande plano, uma grande inteligência por trás disso. A maior diferença entre Palmeiras e Flamengo para os outros clubes é departamentos de mercados consistentes, departamentos de mercados profissionais e um plano, uma estratégia.
Eduardo Dias, CEO da Footure, ao UOL

Dias destacou que as demais equipes brasileiros podem se beneficiar ao tratar o mercado com seriedade e planejamento. Não que o mercado local não seja sério, mas muitas vezes os clubes "patinam" por falta de uma gestão profissional.

Palmeiras e Flamengo têm dinheiro, mas usam esse dinheiro de forma inteligente e constroem valor e faturam mais nas suas vendas. E essa estratégia de mercado de transferências não é exclusividade dos clubes com maior orçamento. Os clubes menores, os clubes médios também podem usar o mercado de transferências como uma ferramenta de crescimento esportivo e financeiro.
Eduardo Dias

Zagueiros brasileiros em alta

Um dos movimentos mais recentes do mercado chama atenção para os zagueiros brasileiros, cada vez mais valorizados. Casos como os de Vitor Reis (Manchester City) e Beraldo (PSG) mostram uma tendência de exportação de defensores formados nos terrões brasileiros.

O Brasil sempre foi reconhecido por seus talentos, sobre suas virtuoses em fazer gols, em dar dribles. Mas agora o Brasil começa a exportar zagueiros que se sentem bem construindo com a bola, zagueiros que cobrem um grande espaço de campo, jogadores com refino técnico e que sabem fazer a defesa da área. Então esse é um ponto importante, os zagueiros brasileiros começam a ser valorizados no mercado.

Apesar dessa valorização, Dias criticou a postura de dirigentes que ainda recorrem a contratações de veteranos apenas para agradar torcedores, em detrimento dos jovens.

Não é raro algum clube precisar contratar um jogador de 30 anos de idade caríssimo para acalmar a torcida. Então esse ponto não faz sentido nenhum, nem esportivo nem financeiramente. O futebol brasileiro precisa entender que a eficiência esportiva e a eficiência financeira estão nos jovens talentos que nós vamos começar a vender por valores justos e adequados.

Além disso, o especialista destacou que o futebol brasileiro vive uma "década decisiva". O país segue como maior exportador de atletas no mundo, mas ainda está distante dos primeiros colocados em faturamento. Essa diferença, segundo ele, só será reduzida com estratégia, tecnologia e profissionais qualificados.

O mercado de transferências não é caos, não é aleatoriedade. Observem os padrões, achem os padrões que identificam quais posições, quais idades, quais características dos jogadores estão sendo vendidos e comprados pelos clubes mais influentes, pelos MCOs [proprietários de vários clubes] mais influentes, e a gente tem muito a crescer. O Brasil está vivendo a década de maior mudança na ordem de grandeza esportiva e financeira. Então, essa é a década para fazer seus clubes crescerem, crescerem com planejamento, crescerem com tecnologia, com recursos humanos profissionais. É isso que está fazendo a mudança.
Eduardo Dias

