Mulher que denunciou David Luiz vai entregar celular para perícia policial

Após conseguir medida protetiva na Justiça do Ceará, Karol Cavalcante, ex-affair do jogador David Luiz que o denunciou por ameaça de morte e violência psicológica, prestará novo depoimento, agora em inquérito da Polícia Civil, e entregará o celular para perícia.

Denúncia vira inquérito policial

O UOL apurou que Karol prestará novo depoimento na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira. O inquérito é conduzido pela delegada Rachel de Queiroz Moreira.

Além disso, o celular de Karol será entregue às autoridades para perícia. O caso deve avançar nas próximas semanas, com juntada de provas e laudo da análise inicial das mensagens enviadas pelo jogador.

David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, também será chamado para prestar esclarecimentos. Por estar em outro país, o jogador pode receber a intimação pelo próprio WhatsApp. As polícias Civil e Federal já adotam a tecnologia para se comunicar com testemunhas e investigados desde a pandemia.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, na última segunda-feira, o jogador negou todas as acusações e afirmou "todas as medidas legais cabíveis" estão sendo tomadas.

Relembre o caso

A reportagem teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. O UOL também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo.

A imagem foi periciada pelas autoridades e confirmada, sendo um elemento adicional para a concessão da medida protetiva em menos de 24h.

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'."