Memphis Depay pode quebrar recorde e se tornar maior artilheiro da seleção holandesa

03/09/2025 12h24

(Reuters) - O atacante Memphis Depay está apto a jogar pela Holanda nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em casa, contra a Polônia, na quinta-feira, o que lhe dá a oportunidade de se tornar o maior artilheiro do país.

O jogador de 31 anos igualou o recorde de Robin van Persie de 50 gols em sua última partida em junho, quando os holandeses venceram Malta por 8 x 0, pelo Grupo G.

Havia dúvidas sobre a condição física de Depay para a partida de quinta-feira em Roterdã, já que ele só recentemente voltou a jogar pelo Corinthians, mas o técnico Ronald Koeman disse em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira que o atacante está pronto para começar a partida.

Depay, que tem 102 partidas pela seleção holandesa, marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2014 contra a Austrália em Porto Alegre.

Em sua tentativa de se classificar para a Copa do Mundo do próximo ano na América do Norte, a Holanda venceu as duas primeiras partidas das eliminatórias e considera o confronto contra a Polônia fundamental para suas chances de vencer o grupo e se classificar automaticamente.

(Por Mark Gleeson na Cidade do Cabo)

