Mauro Cezar: Volta de Cuiabano ao Botafogo é um negócio inexplicável

O empréstimo de Cuiabano do Nottingham Forest para o Botafogo é um negócio marcado por falta de transparência, afirma o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Mauro Cezar questionou o fato de o clube inglês emprestar Cuiabano para o Botafogo logo após adquiri-lo junto ao clube carioca.

Mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. Por que diabos fizeram isso? O jogador vai e volta. É John Textor e Marinakis. E as explicações são prosaicas: o Botafogo pediu emprestado e resolveram emprestar. É mais ou menos assim: eu te vendo um carro, você compra o carro e me empresta o carro. Que diabo é isso: você comprou pra emprestar? É um negócio sem explicação razoável.

E são várias negociações entre os dois [Textor e Marinakis], como o Igor Jesus e o Danilo.

Mauro Cezar

Cuiabano foi anunciado como reforço do Nottingham na segunda-feira, véspera do fechamento da janela no Brasil. No dia seguinte, ele foi emprestado pelo time inglês ao Botafogo.

Na opinião de Danilo Lavieri, esse vaivém gera incerteza sobre o valor real da negociação.

"A gente tem dúvidas até de quanto que foi realmente o negócio, porque vai saber quanto que o Nottingham realmente pagou a Botafogo."

"Na Inglaterra, na Premier League, ele vai ter que mostrar: ó, eu paguei tanto, eu tenho receita de tanto, eu posso investir até tanto. Isso eles têm que mostrar. Esse é o fair play financeiro que existe lá. Agora, será que o Textor divulgou a verdade para a gente aqui?", questionou Lavieri.

