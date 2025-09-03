Mattos vê Santos com "credibilidade aniquilada", mas aprova janela: "Saldo positivo de R$ 60 mi"

Nesta quarta-feira, Alexandre Mattos concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro para fazer um balanço da janela de transferências do Santos. O Peixe contratou oito jogadores, mas o executivo de futebol destacou a grande dificuldade que teve nas tratativas com outros clubes e empresários.

O dirigente afirmou que o clube está sem credibilidade alguma no mercado e colocou como principal objetivo reverter essa situação.

"Vou ser transparente. Foi uma janela difícil. O Santos passa por um momento delicado em relação à credibilidade no mercado. Aniquilaram, erradicaram a credibilidade do Santos em termos de mercado e compromissos. É impressionante a dificuldade de convencer clubes e agentes de jogadores. Meu histórico é de equilíbrio, conforme os cofres do clube. Todas as equipes que passei tiveram credibilidade e conseguimos resultados em campo", disse.

"Essa preocupação do sem dinheiro está longe de ser uma preocupação no Santos. Estou mais do que acostumado com isso. O que nós temos que resgatar, que é o que o Marcelo Teixeira já está fazendo, é a credibilidade. É impressionante como o Santos está pecando nessa credibilidade. A esmagadora maioria dos clubes ou não querem nem conversar ou criam situações totalmente fora de um padrão para fazer um negócio. Isso se deve a muitas situações que o Santos não honrou no passado", ampliou.

"Eu quero muito ser campeão no Santos, mas se eu sair daqui com o legado de resgatar a credibilidade, eu vou ser um profissional realizado. Vamos trabalhar dia e noite para isso. Como faz isso? trabalhando, sendo direto, honrando os compósitos, trabalhando dentro da realidade... O Santos é a maior marca do futebol brasileiro. Precisamos resgatar essa credibilidade. Não quero jogador nenhum, quero a credibilidade", completou.

Saldo positivo

Apesar deste problema, Mattos viu com bons olhos as movimentações do Santos neste meio de ano. O executivo afirmou que o clube saiu com saldo positivo, de cerca de R$ 60 milhões.

Ele não apresentou os valores exatos, mas garantiu que foram gastos aproximadamente R$ 43 milhões, enquanto cerca de R$ 106 milhões entraram nos cofres.

"Foram 17 saídas e oito chegadas. Financeiramente, com as saídas, com valores que entraram, o Santos arrecadou em torno de R$ 106 milhões. As aquisições, com compras e jogadores que chegaram livres, o Santos fez um investimento perto de R$ 43 milhões. Mais de R$ 60 milhões de saldo positivo. O Santos deu um ganho positivo de qualidade técnica, respeitando todos que saíram", apontou.

"Tenho certeza absoluta que os que chegaram vão conseguir se comprovar. Todos os atletas são comprometidos. Jogador que não vem e não demonstra coração e vontade de estar no Santos, estão eliminados. Não adianta ser um grande jogador se não vê o Santos como prioridade. Precisa ter desejo de estar aqui mais do que qualquer coisa. Todos que vieram mostraram isso", concluiu.

Para onde vai o dinheiro?

Questionado sobre o que o Santos pretende fazer com a verba que entrou, Mattos afirmou que a ideia é pagar contas.

"Já investimos. Fizemos a aquisição de dois atletas (Adonis Frías e Alexis Duarte). O Caballero foi um jovem que adquirimos. Investindo e o dia a dia. Pagar imagens, funcionários, estrutura. O Santos precisa de caixa. Por isso, vendeu e por isso precisa vender. As equipes que tem um poderio de investimento alto, mesmo assim, precisam vender. O Santos não é diferente. Santos vai usar o recursos, encabeçado pelo presidente e o departamento financeiro", finalizou.

Quem chegou nesta janela?

Alexis Duarte, Adonis Frías, Igor Vinícius, Mayke, Victor Hugo, Willian Arão, Lautaro Díaz e Gustavo Caballero.

Quem saiu nesta janela?

João Paulo, Gil, Aderlan, Kevyson, Leo Godoy, Diego Pituca, Luca Meirelles, Yeferson Soteldo, Deivid Washington.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)