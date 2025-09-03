Mattos vê Neymar como 'exemplo em tudo' e torce por renovação até 2026

Alexandre Mattos, executivo de futebol do Santos, destacou a importância de Neymar para o futebol e também para a sociedade como um todo. O dirigente declarou ainda a sua torcida para que o astro renove com o clube paulista no final do ano.

"Neymar é um dos principais jogadores em atividade no mundo. Por tudo que ele representa, não só como atleta, mas principalmente como homem. É um exemplo para gerações. Ele é o exemplo pelo homem, pelo pai, pelo bem que faz pela sociedade. É exemplo em tudo. Fico até bastante chateado quando vejo críticas de quem não o conhece, criticando só para ganhar um like. É um baita de um homem. Por isso, sempre vamos querer o Neymar conosco, vejo o desejo dele de estar aqui", disse.

"O Neymar é mais que um atleta aqui dentro, é um filho que o Santos tem. Tenho certeza absoluta que ele vai crescer cada vez mais, vai ajudar o Santos e nossa seleção na Copa. vai ser o protagonista que sempre foi. Se o PSG é isso que é hoje, é pelo Neymar. Ele só consegue fazer isso porque é um grande homem. Vamos fazer de tudo para o Neymar estar aqui sempre. Não tem que ter ansiedade. Ele está focado em tirar o Santos dessa situação incomoda. Tomara que fique, ele é muito importante para nós", completou.

Efeito Neymar

Além da ajuda dentro de campo, Neymar também tem peso importante nos bastidores. A presença do craque desperta o interesse de outros jogadores a atuarem no Santos. Ainda há a influência de Neymar Pai, que, além de ser amigo de Mattos, está contribuindo com patrocínios e acordos.

"O Santos é liderado pelo Teixeira, ele está resgatando a credibilidade. Consequentemente estão agregando pessoas. A presença do Neymar aqui é uma arma que temos em negociações. Todos dizem que querem jogar com o Neymar. O Neymar pai traz uma credibilidade de agregar valores. Toco 100% com o Marcelo Teixeira, é ele que permite. O Neymar é mais do que um companheiro nosso, ele nos ajuda, é muito importante. O Neymar Pai é um amigo também, vim para o Santos também pela presença deles. A família Neymar é um exemplo para mim. Mas o Teixeira é nosso líder", finalizou.

Neymar renovou com o Santos em junho. O contrato é válido até o final de 2025. O meia-atacante soma 20 partidas, seis gols e três assistências desde que voltou ao clube, no fim de janeiro.