Alexandre Mattos exagerou em elogios a Neymar? Comentaristas analisam

Os elogios enfáticos de Alexandre Mattos a Neymar e à família do jogador foram vistos como exagerados por Lucas Musetti e Gabriela Brino, na Live do Santos. Os comentaristas apontaram que defender o principal ativo do clube é compreensível, mas colocá-lo como exemplo absoluto causa desconforto.

O dirigente afirmou que Neymar é 'exemplo em tudo' e destacou o papel do jogador e de seu pai na reestruturação do Santos, mas parte dos analistas avalia que a estratégia pode mascarar problemas internos e alimentar críticas à gestão em momento delicado.

Musetti: Defender Neymar é do jogo, mas Mattos se perdeu

E aí ele passa muito tempo da entrevista elogiando Marcelo. Marcelo Teixeira, o presidente e o Marcelo Teixeira Filho, que é o filho do presidente. E depois, o Neymar e o Neymar pai. Ele diz que o Santos estaria numa crise sem precedentes se não fossem Marcelo e Marcelinho.

E na parte do Neymar, ele diz que adora a família. E que o Neymar é um exemplo de tudo. De pai, de homem, de atleta, de tudo. Aí eu acho que ele se perdeu um pouco. Porque ele defender o seu principal ativo é do jogo. Ele tem que defender porque o Neymar é o Neymar.

Lucas Musetti

Brino: Elogios a Neymar e à gestão foram exagerados

Ele exagerou, ele passou do ponto grandão assim, a ponto de colocar ele como exemplo para a nova geração, sendo que tem muitos fatores que as pessoas podem querer ou não seguir as estratégias de vida do Neymar. [...] Acho que obviamente existe o ponto de você elogiar o Neymar, falar o quanto ele é importante, ter uma renovação no final do ano. [...] E também exagerando bastante nas questões de elogio da gestão também. Eu acho que foi um ponto que as pessoas se incomodaram bastante.

Gabriela Brino

