Fortaleza anuncia ex-atacante Palermo como técnico para suceder Paiva
O argentino Martín Palermo é o novo técnico do Fortaleza para substituir o português Renato Paiva, que durou dez jogos no cargo. Ele chegará ao Brasil na sexta-feira.
O ex-atacante estava sem clube desde abril, quando foi demitido do Olimpia após sofrer uma goleada do Vélez Sarsfield na Libertadores.
O contrato é válido até dezembro, com cláusula de renovação automática em caso de permanência do Fortaleza na Série A.
Este será o nono clube da carreira de Palermo como técnico. Depois de conquistar o título paraguaio com o Olimpia, o único troféu de sua trajetória até agora, o ex-atacante terá sua primeira experiência no futebol brasileiro.