Topo

Esporte

Fortaleza anuncia ex-atacante Palermo como técnico para suceder Paiva

Argentino assinou contrato até o final da atual temporada com cláusula de renovação - Azael Rodriguez/Getty Images
Argentino assinou contrato até o final da atual temporada com cláusula de renovação Imagem: Azael Rodriguez/Getty Images
do UOL

César Luis Merlo

Colaboração para o UOL

03/09/2025 23h28

O argentino Martín Palermo é o novo técnico do Fortaleza para substituir o português Renato Paiva, que durou dez jogos no cargo. Ele chegará ao Brasil na sexta-feira.

O ex-atacante estava sem clube desde abril, quando foi demitido do Olimpia após sofrer uma goleada do Vélez Sarsfield na Libertadores.

Relacionadas

Cruzeiro pagou R$ 50,8 milhões por reforço equatoriano; veja detalhes

Santos recebe propostas de até R$ 76 milhões, mas segura lateral

O contrato é válido até dezembro, com cláusula de renovação automática em caso de permanência do Fortaleza na Série A.

Este será o nono clube da carreira de Palermo como técnico. Depois de conquistar o título paraguaio com o Olimpia, o único troféu de sua trajetória até agora, o ex-atacante terá sua primeira experiência no futebol brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras e Botafogo dominam premiação do futebol sul-americano

Nestor, do Bahia, celebra triunfo e gol na final da Copa do Nordeste: "Minha estrela costuma brilhar"

Fortaleza anuncia ex-atacante Palermo como técnico para suceder Paiva

Bahia goleia Confiança fora de casa e encaminha penta da Copa do Nordeste

Luisa Stefani chega a São Paulo para disputar o SP Open após quartas no US Open

Santos arranca empate heroico do São Paulo pelo Paulista feminino

Osaka elimina Muchova e enfrenta Anisimova na semifinal do US Open

Paulistão Feminino: Santos busca empate heroico contra o São Paulo no fim

Com reforço, Vasco inicia preparação para decisão contra o Botafogo

Internacional dos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro começa com vitória do argentino Nahuel Perez Salgado

Cruzeiro pagou R$ 50,8 milhões por reforço equatoriano; veja detalhes