São Paulo: Vazamento de negociação com Marcos Leonado irritou Al-Hilal

O vazamento de termos da negociação entre São Paulo e Al-Hilal pelo empréstimo de Marcos Leonado irritou o clube saudita, conta o repórter Éder Traskini no De Primeira.

Tanto o Tricolor quanto Marcos Leonardo fizeram grande esforço para viabilizar o empréstimo até o último momento da janela, mas o Al-Hilal se manteve irredutível.

O vazamento da negociação irritou os árabes. Uma das coisas que eles se irritaram foi ter vazado quando a coisa começou a avançar e principalmente com a informação que eles pagariam grande parte do salário do jogador. Isso influenciou e irritou bastante.

Todo mundo saiu frustrado, menos o Al-Hilal, né? O jogador ficou frustrado, o São Paulo ficou frustrado, o torcedor ficou frustrado, todo mundo ficou triste com esse final, porque o São Paulo levou até as últimas consequências dessa negociação. Foram mais de 10 reuniões ontem com os árabes.

"O Marcos Leonardo estava fazendo um esforço gigantesco, mais coisas até do que a gente pode falar, mas assim, ele estava abrindo mão de tudo, abrindo mão de salário, abrindo mão de tudo que ele tinha lá para vir jogar no São Paulo", afirmou Eder Traskini.

'Chance era de 1%'

O colunista Paulo Vinícius Coelho detalhou o esforço do clube e do atleta, mas lembrou que havia pessimismo no São Paulo na véspera do fechamento da janela.

"O Departamento de Futebol de São Paulo fez um esforço gigantesco para trazer o Marcos Leonardo. Como o Eder disse, o Marcos Leonardo fez um esforço gigante, chegou nessa composição de pegar o salário e oferecer para o Al-Hilal para ter a liberação.'

"Vamos lembrar que ontem a gente disse aqui que a situação era difícil, havia no Departamento de Defesa do São Paulo quem afirmasse que ontem de manhã era 1% de chance de dar certo. Acabou ficando 0% de chance, porque o negócio não se concretizou. Teve a contratação do Rigoni, mas o São Paulo não tem centroavante até final do ano", disse PVC.

