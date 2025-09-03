Mackenzie Dern revela que descobriu sobre luta pelo título do UFC através do Instagram

No último dia 28 de agosto, o UFC anunciou a revanche entre Mackenzie Dern e Virna Jandiroba para o dia 25 de outubro, no card da edição de número 321, em Abu Dhabi (EAU). A notícia pegou de surpresa boa parte da comunidade do MMA, inclusive uma das envolvidas no combate, especialmente pela informação de que o cinturão linear do peso-palha (52 kg) estará em jogo na disputa entre as brasileiras.

Em recente entrevista ao 'Yahoo Sports', Mackenzie Dern revelou que descobriu que lutaria pelo título linear da divisão até 52 kg do UFC junto com os fãs do esporte, através do anúncio oficial feito por Dana White, presidente da liga, no 'Instagram'. De acordo com a faixa-preta de jiu-jitsu, a expectativa inicial era de que um cinturão interino fosse colocado em jogo no confronto contra Jandiroba.

"O UFC estava meio que falando sobre cinturão interino, e isso foi três ou quatro semanas atrás. Eles estavam falando sobre isso, mas não tinham certeza se iam fazer. Aí (a gente descobriu): 'Ok, eles vão fazer isso, vamos esperar até eles anunciarem'. E aí eu descobri pelo Instagram que seria pelo cinturão verdadeiro (linear) quando Dana (White) anunciou. Eu mandei mensagem para (o meu empresário) Tiki (Ghosn): 'Espere, é pelo cinturão real ou o interino?'. (Ele disse): 'Ah, é pelo cinturão real'. Então, a mudança foi muito recente. Estávamos felizes com o cinturão interino, mas o fato de que é pelo cinturão real definitivamente coloca uma felicidade e gratidão extra sobre ele", contou Dern.

Cinturão vago

A subida de Zhang Weili para o peso-mosca (57 kg) foi a razão pela qual Mackenzie Dern e Virna Jandiroba disputarão o cinturão linear dos palhas no UFC 321, em outubro. Isso porque, antes de mudar de divisão, a chinesa, antiga detentora da cinta até 52 kg do Ultimate, abdicou da mesma para ir em busca de um segundo título em categorias diferentes na liga, desta vez na 57 kg.

