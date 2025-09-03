Topo

Esporte

Luiz Henrique celebra retorno à Seleção Brasileira: "Muito trabalho e muita humildade"

03/09/2025 17h49

Luiz Henrique voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira principal nesta Data Fifa. Chamado pela última vez em novembro de 2024, o atacante do Zenit, da Rússia, falou sobre sua empolgação em voltar a vestir a Amerelinha.

"Estou muito contente de retornar à Seleção Brasileira. É um orgulho mais uma vez defender o meu país. Quando estive aqui, graças a Deus fui muito bem, tive muitas boas atuações, então creio que deixei uma impressão muito boa para a Seleção Brasileira e para os torcedores. Esse retorno para mim é de muito trabalho e muita humildade. Espero que nesses dois jogos eu possa ajudar o Brasil novamente", disse Luiz Henrique, em entrevista à CBF TV.

Com dois gols em seis partidas pela Seleção Brasileira, o jogador destacou a gratidão pela oportunidade dada por Carlo Ancelotti e ressaltou sua vontade de retribuir a confiança do treinador.

"Quando escutei meu nome na convocação, fiquei muito ansioso de ser convocado por um treinador que já ganhou muitas coisas no futebol mundial. Fiquei um pouco ansioso, claro, mas quando cheguei aqui, vi que é um cara excelente, muito amigo, parceiro e que ajuda muito os jogadores. Quero dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira e o Ancelotti.", afirmou.

Futebol russo

Rafael Ribeiro/CBF

Quando vestiu a camisa da Seleção pela última vez, Luiz Henrique ainda defendia um clube brasileiro. Naquele momento, atuava pelo Botafogo, onde alcançou status de ídolo ao liderar a equipe nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024. No começo deste ano, acertou sua ida para o Zenit.

Pela equipe russa, disputou 18 jogos e balançou as redes duas vezes. O atacante também fez questão de destacar o nível competitivo do futebol russo.

"O futebol da Rússia é excelente, é um futebol muito difícil, não é um futebol fácil como muitas pessoas falam. Dá muita oportunidade e visibilidade para o jogador. Estou muito contente de estar no futebol russo, representar o Zenit e mostrar o meu futebol", pontuou.

Expectativa pelo duelo no Maracanã

Staff Images / CBF

A partida contra o Chile deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.

"Não tem coisa melhor do que jogar pela Seleção Brasileira, defendendo o meu país, ainda mais jogando no Maracanã, que é um palco muito fantástico. Espero fazer tudo de melhor para ajudar a Seleção Brasileira", completou.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Brasil x Chile: saiba onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Cadillac anuncia piloto de testes da IndyCar e F-1 volta e ter um americano após três anos

Santos registra rescisão de contrato com Gil no BID

UOL ganha prêmio pela série Corpo de Atleta, da Olimpíada de 2024

Luiz Henrique celebra retorno à Seleção Brasileira: "Muito trabalho e muita humildade"

Às vésperas de jogo da NFL no Brasil, elenco do Chargers treina no CT do Corinthians

Santos é goleado pelo Bragantino no Brasileirão sub-17

Primo de Khabib contesta soberania de Topuria nos pesos-leves: "Meu cartel é melhor"

Santos lidera crescimento nas redes sociais em agosto, e São Paulo volta ao top 5

Lateral do São Paulo pode se transferir para o futebol do Chipre; saiba detalhes

Vasco acerta empréstimo de volante ao Avaí; veja detalhes