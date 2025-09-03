Luiz Henrique celebra retorno à Seleção Brasileira: "Muito trabalho e muita humildade"

Luiz Henrique voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira principal nesta Data Fifa. Chamado pela última vez em novembro de 2024, o atacante do Zenit, da Rússia, falou sobre sua empolgação em voltar a vestir a Amerelinha.

"Estou muito contente de retornar à Seleção Brasileira. É um orgulho mais uma vez defender o meu país. Quando estive aqui, graças a Deus fui muito bem, tive muitas boas atuações, então creio que deixei uma impressão muito boa para a Seleção Brasileira e para os torcedores. Esse retorno para mim é de muito trabalho e muita humildade. Espero que nesses dois jogos eu possa ajudar o Brasil novamente", disse Luiz Henrique, em entrevista à CBF TV.

Com dois gols em seis partidas pela Seleção Brasileira, o jogador destacou a gratidão pela oportunidade dada por Carlo Ancelotti e ressaltou sua vontade de retribuir a confiança do treinador.

"Quando escutei meu nome na convocação, fiquei muito ansioso de ser convocado por um treinador que já ganhou muitas coisas no futebol mundial. Fiquei um pouco ansioso, claro, mas quando cheguei aqui, vi que é um cara excelente, muito amigo, parceiro e que ajuda muito os jogadores. Quero dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira e o Ancelotti.", afirmou.

Quando vestiu a camisa da Seleção pela última vez, Luiz Henrique ainda defendia um clube brasileiro. Naquele momento, atuava pelo Botafogo, onde alcançou status de ídolo ao liderar a equipe nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024. No começo deste ano, acertou sua ida para o Zenit.

Pela equipe russa, disputou 18 jogos e balançou as redes duas vezes. O atacante também fez questão de destacar o nível competitivo do futebol russo.

"O futebol da Rússia é excelente, é um futebol muito difícil, não é um futebol fácil como muitas pessoas falam. Dá muita oportunidade e visibilidade para o jogador. Estou muito contente de estar no futebol russo, representar o Zenit e mostrar o meu futebol", pontuou.

Expectativa pelo duelo no Maracanã

A partida contra o Chile deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.

"Não tem coisa melhor do que jogar pela Seleção Brasileira, defendendo o meu país, ainda mais jogando no Maracanã, que é um palco muito fantástico. Espero fazer tudo de melhor para ajudar a Seleção Brasileira", completou.