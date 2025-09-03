Topo

Luisa Stefani chega a São Paulo para disputar o SP Open após quartas no US Open

03/09/2025

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 24ª do mundo, chega nesta quinta-feira (4) em São Paulo para a disputa do SP Open, torneio WTA 250 realizado no Parque Vila-Lobos, na Zona Oeste da capital paulista.

A jogadora encerrou sua participação no US Open nesta terça-feira (2) onde fez quartas de final ao lado da húngara Timea Babos. A dupla foi superada pelas campeãs de 2023, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe por 0/6 6/4 6/4, em mais de duas horas de duração.

Esta foi a quinta vez seguida de Luisa nas quartas no Aberto dos Estados Unidos, onde foi semifinalista em 2021 e 2023.

"Ontem foi um jogo duro e uma derrota dolorida. Elas ganharam alguns pontos chaves em alto nível, em momentos importantes que definiram o resultado final. No geral estou feliz com o nível que jogamos durante todo o torneio, ganhamos bons jogos e passamos por situações difíceis que com certeza nos fortaleceram como dupla", disse Luisa Stefani.

Luisa agora disputa o torneio paulista com Babos nas duplas e volta a jogar simples no qualifying que começa neste sábado. "Chegarei super animada pra jogar o SP Open em casa com a torcida e energia brasileira. Além de estrear no qualy de simples no sábado", completou.

