Lateral do São Paulo pode se transferir para o futebol do Chipre; saiba detalhes

03/09/2025 16h59

O São Paulo pode negociar o lateral esquerdo Patryck Lanza com o Pafos FC, do Chipre. A ideia é um empréstimo até o fim da temporada europeia, com opção de compra fixada caso o jogador atinja metas estabelecidas no contrato.

O Tricolor busca receber 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo e, caso Patyck Lanza atinja as metas estipuladas, mais 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta revelado pelas categorias de base do clube.

A diretoria são-paulina corre para concluir as tratativas, uma vez que a janela de transferências no Chipre fecha dia 9 de setembro. O Pafos FC é o clube que contratou recentemente o zagueiro David Luiz, que estava no Fortaleza.

Patryck Lanza tem tido algumas oportunidades no São Paulo nesta temporada, porém, com Enzo Díaz e Wendell brigando pela titularidade na lateral esquerda, o jovem revelado em Cotia perdeu espaço e vê com bons olhos uma possível saída para tentar receber mais minutos em campo.

Aos 22 anos, Patryck Lanza era considerado um dos jovens mais promissores de Cotia. Com passagens pelas seleções brasileiras de base, o lateral esquerdo chegou ao profissional do São Paulo com grandes expectativas, mas até agora não se consolidou como uma das primeiras opções do elenco.

