Justiça espanhola condena torcedor por racismo contra Iñaki Williams

A Justiça da Espanha condenou mais um torcedor por racismo nesta quarta-feira. Após decisões ligadas a ataques ao brasileiro Vinícius Júnior, desta vez o alvo era Iñaki Williams, jogador do Athletic Bilbao. O torcedor foi condenado a um ano de prisão, mas fez acordo para evitar as grades.

O episódio de discriminação aconteceu em 2020 durante partida do Campeonato Espanhol. Mais de um torcedor insultou Williams, que é negro, em partida do Bilbao contra o Espanyol. Na ocasião, ele sofreu insultos racistas quando passava em frente à arquibancada atrás do gol após ser substituído no final da partida.

Apenas um torcedor pôde ser totalmente identificado pelas autoridades para ser levado a julgamento. Após apuração interna, o Espanyol afirmara na época que havia identificado 12 torcedores que insultaram Williams racialmente e tomou medidas contra eles. Imagens de televisão mostravam o jogador confrontando a torcida do Espanyol após sua substituição.

O torcedor julgado nesta quarta havia feito sons e gestos de macaco em direção a Williams depois que ele foi substituído no empate de 1 a 1 do Athletic contra o Espanyol, em Barcelona, em janeiro de 2020.

Nesta quarta, um tribunal de Barcelona informou que o torcedor, cujo nome não foi divulgado, aceitou uma sentença de um ano de prisão, mas não cumprirá pena como parte do acordo. Ele também aceitou uma proibição de três anos de entrar em estádios de futebol e pagar uma multa de mais de 1.000 euros (cerca de R$ 6,3 mil).

Os promotores pediam uma pena de dois anos de prisão para o torcedor. A LaLiga, entidade que organiza o Espanhol, também se juntou ao processo contra o torcedor.

Não é a primeira condenação por racismo na Justiça espanhola. Em maio deste ano, cinco torcedores do Valladolid que insultaram racialmente o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em 2022, foram considerados culpados na primeira decisão na Espanha que condenou insultos racistas em um estádio de futebol como crime de ódio.

No ano passado, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão após se declararem culpados de insultos racistas ao brasileiro, na primeira condenação por casos relacionados ao racismo - não baseada em crime de ódio - no futebol profissional na Espanha.

No início deste ano, o jogo do Athletic contra o Espanyol foi brevemente interrompido devido a cânticos racistas dos torcedores. O árbitro ativou o protocolo antirracismo e interrompeu a partida em Barcelona aos 20 minutos do primeiro tempo. Williams denunciou os cânticos depois, dizendo que eles eram direcionados ao seu companheiro de equipe Maroan Sannadi.

O atacante espanhol Nico Williams, irmão mais novo de Iñaki Williams, disse no ano passado que foi alvo de gritos de "macaco" enquanto cobrava um escanteio no primeiro tempo de uma partida em Madri contra o Atlético de Madri.