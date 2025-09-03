Mauro Cezar: Iludiram o torcedor do São Paulo com Marcos Leonardo

A novela envolvendo o possível empréstimo de Marcos Leonardo no último dia da janela de transferências foi ilusória para o torcedor do São Paulo, critica o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte..

Segundo ele, a narrativa em torno do caso gerou nos são-paulinos uma expectativa sem lastro na realidade.

Criou-se uma coisa meio fantasiosa e que iludiu o torcedor de São Paulo, que passou um dia inteiro, até mais um pouco, com essa ideia. Ah, ele vai ganhar menos. Vai ganhar menos? Eu só acredito se o jogador disser, se eu ver um documento — o jogador não vem ganhar menos, gente.

Acho que esse dia de ontem diz muito sobre a cobertura que a imprensa esportiva faz da janela, especialmente da reta final. É criado um clima de tempo real de uma coisa que não existe. Não existe uma notícia a cada 5, 10 minutos sobre uma negociação do jogador. E muita gente vive só disso, tem muito repórter que só vive disso, sem nenhum constrangimento.

Mauro Cezar

O comentarista ponderou que, apesar da vontade do atleta ser relevante, ela está longe de ser determinante diante das exigências dos clubes detentores dos direitos que pagam em dia.

No caso, embora Marcos Leonardo tenha trabalhado para vestir a camisa do São Paulo até o fim do ano, o Al-Hilal já havia travado a negociação para o empréstimo do jogador.

"O problema não é o Marcos Leonardo, o problema é como parte da mídia tratou a questão, como se o desejo dele fosse o mais importante do contexto e que não é o bastante. Em resumo, a vontade de jogador é um fator importante, mas não é determinante", disse Mauro Cezar.

Ciente de que a chegada de Marcos Leonardo era difícil, a diretoria do São Paulo fechou de última hora com o atacante argentino Emiliano Rigoni, aprovado por Hernán Crespo.

